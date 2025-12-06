Укр
Мир может наступить раньше, чем ожидалось: США и Украина сделали важный шаг

Даяна Швец
6 декабря 2025, 08:49
Завершение войны, реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии.
Главное:

  • Украинцы провели шестую встречу за две недели со Специальным посланником по вопросам мира Виткоффом и Кушнером
  • Приоритетом является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета, безопасность украинцев

В течение последних двух суток Специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером провели очередной раунд переговоров с Секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым. О завершении встречи сообщил сам Умеров.

По словам чиновника, основное внимание сторон было сосредоточено на том, чтобы сформировать реальный и жизнеспособный план достижения долговременного и справедливого мира для Украины.

"Состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего", - подчеркнул он.

Умеров рассказал, что во время переговоров подробно обсудили итоги контакта американской делегации с представителями России и возможные шаги, которые способны приблизить завершение войны.

"Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира. Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру, в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств", - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что и украинская, и американская стороны полностью солидарны в том, что для предотвращения новой агрессии и реализации широкой программы восстановления необходимы реальные, практические действия по прекращению огня и деэскалации.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Почему РФ ведет переговоры только с США - объяснение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный, который является профессором кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, в интервью изданию Главред прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Ушакова о том, что Россия ведет переговоры только с Соединенными Штатами Америки.

По мнению Розумного, это подтверждает, что Украина и Европа исключены из переговорного процесса. Эксперт объяснил причины такого шага:

"Исключили - это однозначно. Кроме стратегических интересов, для Путина это еще и важный имиджевый фактор. Ему нужно постоянно демонстрировать россиянам, что он не проиграл, что он - влиятельный лидер, легитимный, что "еще не все потеряно".

Розумный считает, что прямые переговоры с Америкой поддерживают иллюзию "величия", которую российский президент пытается создать для своего общества. Кроме того, есть и прагматическая сторона вопроса:

"Пока россияне не договорятся с американцами, подключать Украину или Европу нет смысла. Прежде всего потому, что наша позиция и позиция европейцев - известна и зафиксирована. И она вряд ли поможет США и России договориться. Наоборот - станет преградой для реализации договоренностей между ними".

Эксперт подытожил, что вопросы, связанные с позициями Украины и Европы, начнут решать уже после того, как между Путиным и Трампом будет найдено какое-то решение. До этого момента, по его словам, диалог будет происходить исключительно между ними.

Переговоры о мире - что известно

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялась встреча посланника Дональда Трампа, Стива Уиткоффа, с Владимиром Путиным. После этих переговоров Кремль заявил, что кроме первоначального американского мирного плана, они получили еще четыре дополнительных документа.

По информации издания Politico, Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать начала переговоров в Кремле более трех часов. Помощник Путина, Юрий Ушаков, охарактеризовал диалог как "конструктивный", однако отметил, что компромиссного плана по Украине пока нет.

В то же время, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры в Москве не принесли результата. Подоляк считает, что Соединенные Штаты заинтересованы в быстром прекращении войны, а Украина и Европа демонстрируют готовность к компромиссам. Однако, по его мнению, Россия умышленно затягивает время и не отказалась от продолжения войны.

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

