Украину 'выбросили за борт': эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

По словам эксперта Максима Разумного, прямые контакты с Америкой поддерживают имидж "величия" Путина.

Ключевые тезисы Разумного:

Россия ведет переговоры по войне исключительно с США

Украина и Европа из процесса переговоров фактически исключены

Прямые контакты с США поддерживают имидж "величия" Путина в глазах россиян

Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Ушакова о том, что Россия теперь ведет переговоры исключительно с США, подтверждает исключение Украины и Европы из этого процесса. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"Исключили - это однозначно. Кроме стратегических интересов, для Путина это еще и важный имиджевый фактор. Ему нужно постоянно демонстрировать россиянам, что он не проиграл, что он - влиятельный лидер, легитимный, что "еще не все потеряно", - пояснил эксперт.

Розумный пояснил, что прямые переговоры с Америкой поддерживают "величие", которое российский диктатор пытается продавать своему обществу. В то же время, по его словам, есть и прагматический аспект.

"Пока россияне не договорятся с американцами, подключать Украину или Европу нет смысла. Прежде всего потому, что наша позиция и позиция европейцев - известна и зафиксирована. И она вряд ли поможет США и России договориться. Наоборот - станет преградой для реализации договоренностей между ними", - отметил Розумный.

Эксперт подчеркнул, что проблемы, связанные с позициями Украины и Европы, будут решаться уже после того, как Путин и Трамп найдут между собой какое-то решение. До этого момента общение будет происходить только между ними.

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду рассказал, что Кремль отказался от стратегии давления страхом на администрацию Трампа и делает ставку на подкуп и экономические "выгоды" для США и самого Трампа. По словам эксперта, Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 млрд долларов и зарабатывать на полезных ископаемых.

"Логика Кремля такова: мы не просто "побеждаем" на поле боя и нам не обязательно вообще вести эти переговоры; мы можем спокойно воевать дальше, а можем, как хочет Трамп, - вместе зарабатывать деньги. И выбор для нас одинаково приемлем", - пояснил Жовтенко.

В то же время, как отметил эксперт, российская пропаганда формирует впечатление, что США должны убедить РФ выбрать бизнес вместо войны.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. После встречи Кремль заявил, что получил еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

По данным Politico, Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать переговоров в Кремле более трех часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал переговоры "конструктивными", но компромиссного плана по Украине пока нет.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры в Москве не дали результата. По его словам, США стремятся к быстрому завершению войны, Украина и Европа готовы к компромиссу, но Россия затягивает время и не отказалась от войны.

Кроме этого, после переговоров в Кремле представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Встреча посвящена обсуждению деталей мирного плана по завершению войны в Украине.

О персоне: Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

