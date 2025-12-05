Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

Руслана Заклинская
5 декабря 2025, 23:50
110
По словам эксперта Максима Разумного, прямые контакты с Америкой поддерживают имидж "величия" Путина.
Украину 'выбросили за борт': эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США
Украину исключили из мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Разумного:

  • Россия ведет переговоры по войне исключительно с США
  • Украина и Европа из процесса переговоров фактически исключены
  • Прямые контакты с США поддерживают имидж "величия" Путина в глазах россиян

Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Ушакова о том, что Россия теперь ведет переговоры исключительно с США, подтверждает исключение Украины и Европы из этого процесса. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"Исключили - это однозначно. Кроме стратегических интересов, для Путина это еще и важный имиджевый фактор. Ему нужно постоянно демонстрировать россиянам, что он не проиграл, что он - влиятельный лидер, легитимный, что "еще не все потеряно", - пояснил эксперт.

видео дня

Розумный пояснил, что прямые переговоры с Америкой поддерживают "величие", которое российский диктатор пытается продавать своему обществу. В то же время, по его словам, есть и прагматический аспект.

"Пока россияне не договорятся с американцами, подключать Украину или Европу нет смысла. Прежде всего потому, что наша позиция и позиция европейцев - известна и зафиксирована. И она вряд ли поможет США и России договориться. Наоборот - станет преградой для реализации договоренностей между ними", - отметил Розумный.

Эксперт подчеркнул, что проблемы, связанные с позициями Украины и Европы, будут решаться уже после того, как Путин и Трамп найдут между собой какое-то решение. До этого момента общение будет происходить только между ними.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью Главреду рассказал, что Кремль отказался от стратегии давления страхом на администрацию Трампа и делает ставку на подкуп и экономические "выгоды" для США и самого Трампа. По словам эксперта, Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 млрд долларов и зарабатывать на полезных ископаемых.

"Логика Кремля такова: мы не просто "побеждаем" на поле боя и нам не обязательно вообще вести эти переговоры; мы можем спокойно воевать дальше, а можем, как хочет Трамп, - вместе зарабатывать деньги. И выбор для нас одинаково приемлем", - пояснил Жовтенко.

В то же время, как отметил эксперт, российская пропаганда формирует впечатление, что США должны убедить РФ выбрать бизнес вместо войны.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. После встречи Кремль заявил, что получил еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

По данным Politico, Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ждать переговоров в Кремле более трех часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал переговоры "конструктивными", но компромиссного плана по Украине пока нет.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры в Москве не дали результата. По его словам, США стремятся к быстрому завершению войны, Украина и Европа готовы к компромиссу, но Россия затягивает время и не отказалась от войны.

Кроме этого, после переговоров в Кремле представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. Встреча посвящена обсуждению деталей мирного плана по завершению войны в Украине.

Читайте также:

О персоне: Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин мирное урегулирование Максим Розумный война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

00:38Война
Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:27Мир
Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

23:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

Последние новости

00:38

Ночью возможен массированный обстрел: в воздухе 7 ТУшек и десятки шахедов

05 декабря, пятница
23:50

Украину "выбросили за борт": эксперт раскрыл, почему РФ ведет переговоры только с США

23:35

Совсем неожиданно: кого Тарас Цымбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

23:27

Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

23:26

Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
22:53

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

22:36

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядитФото

22:13

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

Реклама
21:58

Андрей Юсов: "Служи или помогай" должно стать принципом для каждого украинца

21:52

Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега ВинникаВидео

21:45

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

21:21

"Мы имеем ресурсы": Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну

21:05

Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

21:00

В сети появились фото тайных сыновей Путина

20:48

Дональд Трамп получил медаль и желанную "Премию мира", но есть нюансВидео

20:45

Большой церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать в день Святого Николая

20:33

Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

20:01

Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

20:01

Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

Реклама
19:29

Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

19:11

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

19:11

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:05

Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

19:00

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановитсямнение

18:51

Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

18:33

Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

18:24

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:23

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:06

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

Реклама
16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять