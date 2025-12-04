Кремль предлагает переговоры: Путин неожиданно назвал "путь выхода из конфликта"

Путин призывает Киев к переговорам, пытаясь представить дипломатию единственным путем выхода из войны.

Путин пытается оправдать вторжение / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Путин обвинил Запад в "развязывании войны против России"

Заявил, что СВО - "попытка завершить войну", а не начать ее

Повторил фейки о "мирных намерениях" РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью India Today заявил, что так называемая "специальная военная операция" якобы не была началом войны, а "попыткой ее закончить". По его словам, конфликт против России "развязал Запад украинскими руками", сообщают пропагандистские СМИ.

Путин повторил тезис о том, что Москва в течение восьми лет пыталась решить ситуацию в Украине "мирными средствами". Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот "декларировал стремление к миру, но в итоге поставил интересы националистически настроенных групп выше интересов украинского народа".

Переговоры как "выход из конфликта"

В разговоре с журналистами India Today Путин заявил, что "главная задача киевской власти - осознать, что переговоры являются лучшим способом решения проблем". Он подчеркнул, что именно дипломатический путь, по его мнению, может стать выходом из нынешнего конфликта.

Россия в очередной раз обвинила Запад в якобы провоцировании войны, тогда как международное сообщество возлагает ответственность за начало полномасштабного вторжения именно на Кремль.

Версия по Крыму

Отдельно президент страны-агрессора заявил, что Россия "не аннексировала Крым", а якобы "пришла на помощь жителям полуострова" и "не могла поступить иначе" - утверждение, противоречащее международному праву и позиции большинства государств мира.

Настоящая цель Кремля на переговорах - мнение эксперта

Политический аналитик Виталий Кулик считает, что Владимир Путин сознательно поддерживает переговорный процесс, поскольку убежден в его выгодной для себя динамике. По словам эксперта, ключевая цель Кремля заключается не столько в Украине, сколько в стремлении закрепить за Россией статус сверхдержавы и добиться готовности мировых центров принятия решений вести с ней серьезный диалог о новой архитектуре глобального порядка.

В этом контексте переговоры, отмечает Кулик, на самом деле касаются перераспределения сфер влияния, а не урегулирования сугубо украинского вопроса. Именно поэтому Москва может намеренно затягивать процесс и держать Дональда Трампа на расстоянии, выигрывая время.

Эксперт также отмечает, что Кремль использует этот период для решения собственных стратегических проблем: стремится получить определенные договоренности с США, избежать жестких санкций и, по возможности, добиться их частичного ослабления.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дали ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Кроме того, в Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб отметил, что мирная договоренность для Украины может оказаться компромиссной и не совсем справедливой. Он также выразил разочарование после ознакомления с первоначальным вариантом мирного плана.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

