Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Ангелина Подвысоцкая
4 декабря 2025, 17:31
Мониторинговые каналы назвали регионы, которые могут оказаться под массированной атакой РФ.
Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов
РФ может атаковать Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ может ударить по Украине ракетами и дронами
  • Массированный обстрел может быть ближайшей ночью
  • Под атакой могут оказаться столица и другие регионы

Российские оккупанты в ближайшее время могут атаковать Украину ракетами и ударными дронами. Враг уже готов к новому обстрелу. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака дронами

Массированная атака может произойти уже этой ночью. Отмечается, что враг может запустили ударные дроны типа "Шахед". Недавно была зафиксирована поставка около 500 дронов. Наибольшее количество "Шахедов" было доставлено в Примоск-Ахтарск.

видео дня

Россияне уже осуществили пуски "Шахедов" с таких направлений:

  • полигон "Цымбулова", Орловская область,
  • полигон "Навля", Брянская область,
  • аэродром "Халино", Курская область,
  • аэродром "Миллерово", Ростовская область,
  • аэродром "Шаталово", Смоленская область,
  • мыс Чауда, Крым.

Обстрел ракетами

Мониторы предупреждают о том, что к атаке готовы уже по меньшей мере 7 бортов МиГ-31К. Они находятся на аэродроме "Саваслейка". Также россияне могут атаковать Украину ракетами "Калибр" - 8 крылатых ракет.

Сегодня, 4 декабря, была отмечена передислокация бортов:

  • один Ту-160 с аэродрома "Украинка" на аэродром "Энгелья-2";
  • один Ту-160 с аэродрома "Энгельс-2" на аэродром "Украинка";
  • три борта Ил-76МД на аэродром "Ростов";
  • один Ил-76МД на аэродром "Тверь".

Также известно, что россияне активно проводили разведку.

"Разведывательные борта: 1х борт Су-34Р с аэ "Липецк-2" проводил разведку. 1х борт Су-24МР с аэ "Хотилово" проводил разведку. 3х борта Су-24МР с аэ "Морозовск" проводили разведку", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня на аэродроме "Украинка" зафиксировано 36 бортов Ту-95МС и 8 бортов Ту-160. Еще три борта Ту-95МС находятся на аэродроме "Белая".

Пока не было зафиксировано перелета бортов на ближние аэродромы. В то же время это не означает, что угрозы ракетных ударов нет, ведь россияне могут запускать ракеты с Дальнего Востока.

"Такие вылеты могут происходить в период 22:00-01:00 с прибытием на первые пусковые зоны в период 04:00-05:00 при условии вылета с аэродрома обслуги СА "Белая" в Иркутской области. Сейчас основная ударная группа самолетов СА и находится на аэродромах обслуги СА Дальнего Востока РФ", - говорится в сообщении.

Мониторы также отметили, что россияне осуществили доставку не менее 30-ти ракет типа "Искандер-М/К" на большинство направлений - 18 баллистических и 12 крылатых ракет.

Какие города находятся под угрозой ударов

По данным мониторинговых каналов, под вражескими ударами могут оказаться Киев, Киевская, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Россияне проводили активную разведку в районах:

  • Киев - Дарницкий, Святошинский районы и Троещина;
  • Белая Церковь;
  • Черкассы.

Новость дополняется...

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

