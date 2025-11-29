В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев.

В результате российской атаки есть обесточивание в нескольких регионах / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

Россияне атаковали энергетические объекты в Украине

В столице без света остаются более 500 тысяч потребителей

Российские оккупанты в ночь на 29 ноября нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражескую атаку попали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что враг атаковал энергетические объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, где сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поставки света всем абонентам.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - напомнили в Минэнерго.

Когда стоит ждать улучшения ситуации со светом - прогноз эксперта

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергосистема Украины постепенно возвращается к стабильной работе после массированных ударов российских оккупантов. Прогнозируется заметное улучшение ситуации с электроснабжением.

По его словам, сейчас продолжается активное восстановление энергосетей. Атомные электростанции уже работают на полную мощность, а высоковольтная инфраструктура постепенно восстанавливается. Процесс ремонта и восстановления энергоснабжения продолжается и демонстрирует положительную динамику.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 29 ноября, в Украине будут действовать графики отключения света в объеме от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

Премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.

Между тем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

