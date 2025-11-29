В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

Главное:
- Россияне атаковали энергетические объекты в Украине
- В столице без света остаются более 500 тысяч потребителей
Российские оккупанты в ночь на 29 ноября нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражескую атаку попали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Минэнерго.
В ведомстве уточнили, что враг атаковал энергетические объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области", - говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, где сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поставки света всем абонентам.
"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - напомнили в Минэнерго.
Когда стоит ждать улучшения ситуации со светом - прогноз эксперта
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что энергосистема Украины постепенно возвращается к стабильной работе после массированных ударов российских оккупантов. Прогнозируется заметное улучшение ситуации с электроснабжением.
По его словам, сейчас продолжается активное восстановление энергосетей. Атомные электростанции уже работают на полную мощность, а высоковольтная инфраструктура постепенно восстанавливается. Процесс ремонта и восстановления энергоснабжения продолжается и демонстрирует положительную динамику.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, 29 ноября, в Украине будут действовать графики отключения света в объеме от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.
Премьер Юлия Свириденко уверяла, что в ближайшие дни графики отключений электроэнергии в Украине могут сократиться. По ее словам, министерства и компании уже получили соответствующие задания.
Между тем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
