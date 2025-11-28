Без света будут сидеть сразу несколько областей: новые графики на 29 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света на 29 ноября / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Под обстрелом были объекты энергетики

Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине опубликовали новые графики отключения света на 29 ноября. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 2,5 очередей. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

