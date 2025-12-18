Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

В новом году в дизайне кухни стоит избегать любимого всеми цвета.

https://glavred.info/dim/samyy-lyubimyy-cvet-uzhe-ne-v-mode-v-kakoy-cvet-pokrasit-kuhnyu-v-2026-godu-10725188.html Ссылка скопирована

Дизайнеры назвали цвета, которые заменят белые кухни в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему полностью белая кухня уже неактуальна

В какой цвет покрасить стены на кухне

Белый цвет уже много лет считается идеальным вариантом для кухни. Это элегантная классика, которая создает ощущение чистоты и сочетается практически со всем. И хотя белый цвет по-прежнему актуален в дизайне, полностью белая цветовая гамма уже не будет популярной в 2026-м. Как говорят дизайнеры, в следующем году стоит обратить внимание на более дерзкие, смелые и яркие оттенки.

Какой цвет лучше всего подходит для покраски кухонной стены, разобрался Главред. Если вам интересно, какие цвета визуально уменьшают комнату, читайте материал: "Съедают" пространство: в какие цвета не стоит красить стены в доме.

видео дня

В какой цвет покрасить стены на кухне?

Как пишет влиятельный журнал о дизайне интерьера Homes & Gardens, простые и светлые белые кухни за последние годы стали своего рода фаворитом. Но они могут показаться холодными и строгими, что противоречит идее теплой и уютной кухни. Теперь же кухонные тренды склоняются к обжитому стилю и персонализированным решениям, чего белый цвет не создает.

Почему стоит отказаться от полностью белых кухонь

"Белый всегда был популярным цветом для кухни, но я бы старалась избегать белых оттенков с резкими, синими полутонами, так как они могут показаться немного стерильными. Эти более холодные оттенки белого могут сглаживать теплоту натуральных материалов и часто выглядят резкими или безжизненными, особенно в помещениях с обильным дневным светом", — объяснила дизайнер интерьеров Мари Фланиган.

"Долгие годы ультрабелые кухни доминировали, потому что они казались чистыми и минималистичными, но этот резкий, почти синеватый белый сейчас выглядит грубо и стерильно. Это сглаживает пространство, подчеркивает все недостатки и лишает его той теплоты, которой люди жаждут", - добавила дизайнер Кайли Блалок.

Еще одна "проблема" яркого белого цвета на кухне в том, что полностью белое пространство может выглядеть скучно и неинтересно, если его не сбалансировать теплом и текстурой.

Палитра цветов для стен кухни: какой цвет выбрать вместо белого

Дизайнеры интерьеров назвали три лучших варианта, на которые стоит заменить полностью белую палитру.

1. Насыщенные бордовые тона.

Более глубокие, насыщенные оттенки добавят глубину и контраст в дизайн. В частности, кухни в бордовых тонах пользуются популярностью, особенно если вы хотите кардинально изменить свой интерьер, отказавшись от белого цвета.

Бордовый цвет насыщенный, сбалансированный и удивительно универсальный. Он мгновенно преображает кухню.

Существует множество способов привнести этот насыщенный цвет в вашу кухню. Например, вы можете покрасить шкафы или же выбрать более эффектный вариант с бордовыми мраморными столешницами.

2. Нежные оттенки желтого.

Для более яркого акцента дизайнеры рекомендуют рассмотреть нежный оттенок желтого вместо привычного белого. Он по-прежнему будет легким и воздушным, но добавит дизайну индивидуальности и уверенности.

Желтая кухня будет солнечной, теплой и уютной. Этот цвет вызывает улыбку на лице любого, кто его увидит.

Если слишком яркий желтый цвет кажется вас слишком навязчивым, обратите внимание на масляно-желтый — он теплый и оптимистичный, но не назойливый и придает кухонным шкафам мягкое сияние.

3. Более теплые нейтральные оттенки.

Если вы мечтаете о нейтральной кухне, то более теплые альтернативы белому цвету мгновенно создадут более уютную атмосферу. Подумайте о сдержанных кремовых тонах или теплых нейтральных оттенках, вдохновленных природным ландшафтом. Они немного насыщеннее, немного теплее и кажутся гораздо мягче.

Дизайнеры рекомендуют присмотреться к тонким оттенкам белого с мягкими кремовыми, льняными или каменными полутонами. Они прекрасно сияют при естественном освещении и создают уютный фон для всего - от деревянной мебели до нелакированной латуни и плитки ручной работы.

Еще один совет: используйте натуральные древесные оттенки. Дерево, возможно, и не является цветом в строгом смысле слова, но дизайнеры рекомендуют использовать его вместо ярких белых тонов на кухне. Теплый белый цвет в сочетании с натуральным деревом выводит строгую белую кухню на совершенно новый уровень.

Как писал Главред, кухонный гарнитур задает тон любой кухне, и именно шкафы, в отличие от столешниц и фартуков, чаще всего выдают возраст помещения. Какая же кухня считается устаревшей?

Другие новости:

О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется как референс для вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, с течением времени расширил охват тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре, образе жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред