Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

Марина Фурман
18 декабря 2025, 12:14
Аналитики разложили угрозы Путина по полкам.
Может ли РФ усилить наступление - анализ ISW

Основное:

  • Путин пригрозил усилить наступление на фронте в Украине
  • Сейчас враг лишь готовится к медленному, изнурительному наступлению

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска могут усилить темпы наступления в Украине. Однако, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, действия врага на поле боя свидетельствуют об обратном.

В частности, министр обороны РФ Андрей Белоусов решил припомнить оккупацией Россией небольших и средних населенных пунктов, чтобы подпитать манипулятивные заявления о том, что российская армия якобы способна быстро брать крупные города.

В то же время, как отмечают в ISW, российские войска часто тратили месяцы на попытки захвата этих небольших населенных пунктов. При этом города в поясе крепостей Украины значительно больше тех населенных пунктов, на которые ссылался Белоусов.

Кроме того, Белоусов рассказывал о ряде технологических и тактических адаптаций, которые российские войска внесли на поле боя за последний год. Среди которых: использование дронов, систем РЭБ и применение квадроциклов, мотоциклов.

В то же время аналитики отмечают, что многие из этих адаптаций армии РФ фактически демонстрируют, как захватчики оптимизировали себя для позиционной войны в Украине, а не готовятся к восстановлению быстрой механизированной борьбы в Украине.

"Заявления Белоусова также показывают, что Министерство обороны России не ожидает быстрого изменения характера войны, а скорее готовится к продолжению позиционной войны и медленному, изнурительному наступлению. Российские войска разработали минимально достаточную оперативную технику, которая позволяет добиваться очень медленных оперативных успехов, но этот подход неэффективен для маневренной войны в широком масштабе и не позволит российским войскам быстро разрушить украинскую оборону в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал условие, при котором Путин не сможет продолжать войну

Российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать, зависит от наших партнеров, в частности - от санкционного и дипломатического давления. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Сигналы, которые дает Путин, они абсолютно не новые для нас.Я всегда говорил, что он (Путин, - ред.) не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжать. Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного и дипломатического", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.

Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".

Кроме этого, как писал Главред, Третий корпус совместно с ГУР МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе. Украинским бойцам удалось ликвидировать полк армии страны-агрессора России, а также взять значительное количество оккупантов в плен.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Институт изучения войны российское наступление
