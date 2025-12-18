Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

Простой домашний лайфхак поможет защитить обувь от налипания снега.

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву

Как сделать обувь нескользкой в домашних условиях

Зимой мокрый снег часто прилипает к подошве, из-за чего ходить становится неудобно и даже опасно, так как риск падения возрастает в несколько раз. Но существуют простые хитрости, которые помогут избежать таких неприятностей.

Главред расскажет, чем обработать обувь перед выходом на улицу.

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву

Хозяйки советуют не тратить деньги на специальные накладки или дорогие спреи. Как отмечает издание "Добрые новости", для этого нужна обычная белая свеча, которую надо растопить на водяной бане.

Парафин, нанесенный на подошву, образует защитную пленку, которая не позволяет снегу прилипать. Для лучшего эффекта обувь следует предварительно очистить, высушить и немного прогреть феном. Тогда жидкий парафин равномерно покроет поверхность и обеспечит надежную защиту.

Тем, у кого нет времени на растапливание свечи, подойдет "сухой" метод. Натрите подошву кусочком парафина или сухого мыла, после чего слегка прогрейте горячим воздухом.

Кроме парафина, существуют и другие народные хитрости. Например, водоотталкивающее масло для обуви или касторка делают поверхность подошвы жирной и скользкой для воды, поэтому снег не успевает замерзнуть и прилипнуть. Некоторые хозяева советуют даже автомобильный силиконовый спрей для уплотнителей, он создан для того, чтобы резина не примерзала к металлу, а на обуви работает не менее эффективно.

