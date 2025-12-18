Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

Инна Ковенько
18 декабря 2025, 13:57
43
Простой домашний лайфхак поможет защитить обувь от налипания снега.
Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву
  • Как сделать обувь нескользкой в домашних условиях

Зимой мокрый снег часто прилипает к подошве, из-за чего ходить становится неудобно и даже опасно, так как риск падения возрастает в несколько раз. Но существуют простые хитрости, которые помогут избежать таких неприятностей.

Главред расскажет, чем обработать обувь перед выходом на улицу.

видео дня

Если вам интересно, можно ли очистить обувь в стиральной машине и как правильно это сделать, рекомендуем прочитать наш материал: Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву

Хозяйки советуют не тратить деньги на специальные накладки или дорогие спреи. Как отмечает издание "Добрые новости", для этого нужна обычная белая свеча, которую надо растопить на водяной бане.

Парафин, нанесенный на подошву, образует защитную пленку, которая не позволяет снегу прилипать. Для лучшего эффекта обувь следует предварительно очистить, высушить и немного прогреть феном. Тогда жидкий парафин равномерно покроет поверхность и обеспечит надежную защиту.

Тем, у кого нет времени на растапливание свечи, подойдет "сухой" метод. Натрите подошву кусочком парафина или сухого мыла, после чего слегка прогрейте горячим воздухом.

Кроме парафина, существуют и другие народные хитрости. Например, водоотталкивающее масло для обуви или касторка делают поверхность подошвы жирной и скользкой для воды, поэтому снег не успевает замерзнуть и прилипнуть. Некоторые хозяева советуют даже автомобильный силиконовый спрей для уплотнителей, он создан для того, чтобы резина не примерзала к металлу, а на обуви работает не менее эффективно.

Читайте также:

Что известно о портале Добрые Новости

Добрые Новости - украинское интернет-издание, которое было создано в 2020 году. На сайте публикуются новости о лайфхаках, полезных рецептах, также здесь можно найти материалы о моде, стиле жизни и кулинарии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обувь мокрый снег лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:52Война
Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

14:45Фронт
"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

13:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Последние новости

15:14

Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитом

14:52

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:51

Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

14:50

Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

14:45

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
14:42

Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди СШАВидео

14:03

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

13:57

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

13:56

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

Реклама
13:55

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

13:54

5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФФото

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

Реклама
12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

10:42

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

10:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут смириться с чужим успехом

10:30

"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

10:29

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

10:19

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

Реклама
08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять