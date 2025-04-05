Названо недооцененное средство, которое убирает пятна с обуви: как оно работает

Избавиться от нежелательных пятен на замшевой обуви можно очень быстро и просто.

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Средство для очистки обуви / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать пятна с обуви

Какое средство для этого подойдет

Гуру уборки поделился инновационным способом удаления нежелательных пятен с замшевой обуви или поверхностей.

Для этого способа вам понадобится лишь одно средство, которое, вероятно, уже есть у вас дома, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как удалить пятна с замшевой обуви

Шантель Мила, которая известна в TikTok, поделилась некоторыми из своих лучших домашних хитростей, в том числе о том, как мицеллярная вода может стать хорошей альтернативой для чистки обуви.

По ее словам, мицеллярная вода может быть основным средством для ухода за кожей, но она обладает удивительными очищающими свойствами, которые полезны для обуви.

Шантель объяснила, что мицеллярную воду можно использовать для удаления стойких пятен с замши.

Как очистить замшу с помощью мицеллярной воды

Просто нанесите большое количество мицеллярной воды на чистый ватный диск, а затем вотрите мицеллярную воду в пятно. Дайте замше высохнуть на воздухе.

После этого пятно должно начать исчезать. Это хорошее чистящее средство, поскольку оно содержит крошечные молекулы масла, известные как мицеллы, которые помогают удалить грязь и масло.

"Мицеллы захватывают частицы грязи и вытягивают их из замши, не пересушивая ткань. Однако, если пятно особенно устойчивое, не волнуйтесь, если оно не выведется сразу", - отметила эксперт.

Средство для очистки обуви - видео:

@mama_mila_ 7 из ваших любимых домашних хаков из этого года пока ? какой из них ваш любимый? 1. Предотвратите следы от жесткой воды на ваших кранах, отполировав тонким слоем свечного воска, чтобы покрыть краны 2. Используйте швабру с длинной ручкой, чтобы убирать внутри вашей ванны, не наклоняясь 3. Протрите ваши мусорные корзины с мятным маслом, чтобы держать жуков + запахи подальше 4. Поместите пищевую соду на лимон, чтобы очистить и дезодорировать вашу раковину и стоки 5. Добавьте палочку на крючки к вашей кровати, чтобы организовать грязные зарядные устройства 6. Смешайте белый уксус и гвоздичное масло, чтобы быстро избавиться от плесени 7. И удалить пятна на замше с помощью мицеллярной воды Надеюсь, это было полезно милые! Дайте знать, что бы вы хотели увидеть дальше xx #homehacks #hometips #cleaninghacks #cleaningtips #lifehacks #tipsandtricks #howto #mamamilastips ♬ оригинальный звук - officialmooli

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