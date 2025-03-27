Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

Прогнать плодовых мушек из дома можно с помощью всего лишь одного домашнего средства.

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Как бороться с плодовыми мушками / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Откуда берутся маленькие мошки

Как от них можно избавиться

Плодовые мушки начинают появляться в доме именно тогда, когда на улице становится теплее. Эти крошечные насекомые часто попадают в дом на фруктах, которые вы покупаете в супермаркете или на рынке.

Главред решил разобраться, как бороться с плодовыми мушками.

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Почему дома появляются плодовые мушки

Несмотря на свое название, плодовые мухи любят жить и размножаться в любом теплом и влажном месте, включая водосточные трубы, мусорные баки и даже швабру и ведро, которые не были просушены должным образом, пишет express.co.uk.

Домашнее средство от плодовых мушек

Одним из самых эффективных способов борьбы с плодовыми мухами является изготовление собственной ловушки.

Для этого нужно смешать немного вина или яблочного уксуса с жидкостью для мытья посуды в пластиковой бутылке.

Бутылку нужно разрезать пополам, положить смесь в нижнюю половину, а затем перевернуть верхнюю часть бутылки вверх дном так, чтобы отверстие было направлено внутрь.

Мух привлекает сладость вина или яблочного уксуса, а жидкость для мытья посуды мешает им вылететь.

Также плодовые мухи не любят запах цитрусовых или гвоздики, поэтому воткните несколько гвоздик в половинки свежего лимона и расставьте их по всей кухне, чтобы отпугнуть их.

Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

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