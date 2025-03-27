Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

Вы узнаете:
- Откуда берутся маленькие мошки
- Как от них можно избавиться
Плодовые мушки начинают появляться в доме именно тогда, когда на улице становится теплее. Эти крошечные насекомые часто попадают в дом на фруктах, которые вы покупаете в супермаркете или на рынке.
Главред решил разобраться, как бороться с плодовыми мушками.
Почему дома появляются плодовые мушки
Несмотря на свое название, плодовые мухи любят жить и размножаться в любом теплом и влажном месте, включая водосточные трубы, мусорные баки и даже швабру и ведро, которые не были просушены должным образом, пишет express.co.uk.
Домашнее средство от плодовых мушек
Одним из самых эффективных способов борьбы с плодовыми мухами является изготовление собственной ловушки.
Для этого нужно смешать немного вина или яблочного уксуса с жидкостью для мытья посуды в пластиковой бутылке.
Бутылку нужно разрезать пополам, положить смесь в нижнюю половину, а затем перевернуть верхнюю часть бутылки вверх дном так, чтобы отверстие было направлено внутрь.
Мух привлекает сладость вина или яблочного уксуса, а жидкость для мытья посуды мешает им вылететь.
Также плодовые мухи не любят запах цитрусовых или гвоздики, поэтому воткните несколько гвоздик в половинки свежего лимона и расставьте их по всей кухне, чтобы отпугнуть их.
Читайте также:
- Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом
- Как убрать ржавчину на дне кастрюли: рецепт натурального средства за копейки
- Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома
Что такое Express.co.uk?
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред