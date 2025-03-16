Как убрать ржавчину на дне кастрюли: рецепт натурального средства за копейки

Вы узнаете:
- Как убрать ржавчину на кастрюле
- Какое средство для этого подойдет
Очистка кастрюль или сковородок от ржавчины может быть сложной задачей. Однако, обычные натуральные ингредиенты, которые можно найти почти в каждом доме, помогут справиться с этой проблемой.
В частности, Гуру уборки Шантель Мила поделилась своим "любимым" способом очистки с помощью лимонов, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Как удалить ржавчину с кастрюли
Шантель Мила, которая является известна в TikTok, призвала людей не выбрасывать использованные лимоны. Она поделилась пятью лайфхаками для уборки, в основе которых лежат лимоны. Один из них включал использование смеси лимона и пищевой соды, как эффективного способа удаления ржавчины и грязи с посуды и столовых приборов.
Для этого метода нужно щедро посыпать кастрюлю пищевой содой перед тем, как выжать туда сок лимона.
Эти два натуральных ингредиента должны вступить в реакцию. Образовавшуюся пасту нужно залить на грязном участке примерно на 15-20 минут. Затем с помощью половинки лимона соскребите остатки ржавчины.
На конец тщательно промойте участок водой и дайте ему полностью высохнуть.
Средство от ржавчины - видео:
@mama_mila_ ❌ Не выбрасывайте использованные лимоны, пока не попробуете эти 5 чистящих хаков ? Какой из них ваш любимый? 1. Используйте лимон, чтобы избавиться от мыльных отложений + пятен от жесткой воды вокруг вашей ванной комнаты 2. Поместите зубную пасту на лимон и запустите в стиральной машине, чтобы освежить и дезодорировать 3. И вы также можете поместить его в вашу посудомоечную машину в качестве естественного ополаскивателя 4. Сварите лимон и гвоздику на плите, чтобы мгновенно избавиться от кулинарных запахов 5. А смесь лимона и пищевой соды удаляет ржавчину с нержавеющей стали #cleaninghacks#cleaningtips#cleaningmotivation#homehacks#hometips♬ Busy Woman - Sabrina Carpenter
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