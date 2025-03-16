Как убрать ржавчину на дне кастрюли: рецепт натурального средства за копейки

Кастрюли и сковородки очистятся от ржавчины за считанные секунды, если взять всего 2 средства.

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Средство для удаления ржавчины с посуды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать ржавчину на кастрюле

Какое средство для этого подойдет

Очистка кастрюль или сковородок от ржавчины может быть сложной задачей. Однако, обычные натуральные ингредиенты, которые можно найти почти в каждом доме, помогут справиться с этой проблемой.

В частности, Гуру уборки Шантель Мила поделилась своим "любимым" способом очистки с помощью лимонов, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как удалить ржавчину с кастрюли

Шантель Мила, которая является известна в TikTok, призвала людей не выбрасывать использованные лимоны. Она поделилась пятью лайфхаками для уборки, в основе которых лежат лимоны. Один из них включал использование смеси лимона и пищевой соды, как эффективного способа удаления ржавчины и грязи с посуды и столовых приборов.

Для этого метода нужно щедро посыпать кастрюлю пищевой содой перед тем, как выжать туда сок лимона.

Эти два натуральных ингредиента должны вступить в реакцию. Образовавшуюся пасту нужно залить на грязном участке примерно на 15-20 минут. Затем с помощью половинки лимона соскребите остатки ржавчины.

На конец тщательно промойте участок водой и дайте ему полностью высохнуть.

Средство от ржавчины - видео:

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