Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

Уксус - это натуральное и безопасное средство для уборки, которое эффективно удаляет грязь, жир и бактерии без вреда для здоровья, отмечает эксперт.

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Как быстро убрать - женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Вы узнаете:

Можно ли использовать уксус для уборки

Как очистить дом уксусом

Насколько эффективен уксус при чистке

Многие привыкли использовать агрессивные химические средства для уборки, не задумываясь об их безопасности. Но эксперт по уборке Кецуда Футинане утверждает, что для идеальной чистоты хватит обычного белого уксуса. Он натуральный, нетоксичный и абсолютно безопасен для детей и домашних питомцев.

"Уксус - мое любимое средство для уборки. Он не только эффективен, но и не имеет искусственных запахов, которые могут вызвать головную боль", - отмечает эксперт, сообщает Express.

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Как правильно использовать уксус для уборки

Эксперт поделилась 10 эффективными способами, которые помогут избавиться от грязи и бактерий без вреда для здоровья.

1. Очистка кухонных поверхностей - как чистить с помощью уксуса

Уксус прекрасно справляется с жиром и налетом на столешнице, плите и других кухонных поверхностях. Просто смешайте его с водой в пропорции 1:1, перелейте в бутылку с распылителем и используйте как натуральный очиститель.

2. Как развести уксус для полоскания белья - как использовать уксус вместо кондиционера для белья

Кондиционеры для белья могут накапливаться в волокнах тканей, уменьшая их впитывающую способность. Уксус, наоборот, поможет сохранить полотенца и одежду мягкими, свежими и безопасными для кожи.

"Я использую уксус вместо кондиционера для белья - он сохраняет мягкость тканей, не оставляя вредных остатков", - говорит Футинане.

3. Можно ли убрать плесень уксусом - как сделать уксусный раствор для плесени

Благодаря высокой кислотности уксус эффективно уничтожает плесень. Для этого достаточно распылить уксус на пораженные участки и оставить на несколько минут.

4. Можно ли чистить стиральную машинку уксусом

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в барабане стиральной машины, эксперт советует проводить профилактическую очистку:

Налить стакан уксуса в барабан

Запустить пустой цикл стирки на 60°C

5. Как прочистить слив уксусом - можно ли уксус выливать в раковину

Смешайте соду и уксус, залейте в сливное отверстие и подождите несколько минут. Реакция этих веществ поможет растворить засоры.

"При контакте бикарбонат и уксус приятно шипят, растворяя грязь. Это доступный и экологичный способ прочистить трубы", - объясняет эксперт.

6. Как почистить раковину уксусом

Кухонные раковины часто покрываются налетом и плесенью. Чтобы этого избежать, эксперт советует использовать пасту из соды и воды, а затем обрабатывать поверхность уксусом.

7. Можно ли уксусом убрать известковый налет - как убрать известковый налет на душе

Закрепите душевую насадку в пакете с уксусом и оставьте на 30 минут. Затем протрите ее, и налет легко отойдет.

8. Можно ли мыть пол с уксусом, если в доме кошка

Уксус обладает антибактериальными свойствами, поэтому им можно безопасно обрабатывать пол, лежаки и другие поверхности, которые контактируют с животными.

9. Можно ли уксусом мыть зеркала - как отмыть зеркало уксусом

Распылите раствор уксуса и воды на зеркала или стеклянные поверхности, а затем вытрите газетой - так вы получите идеальную чистоту без разводов.

10. Можно ли замачивать ретейнер в уксусе - чем мыть ретейнер

Для очистки ортодонтических аппаратов эксперт рекомендует раствор уксуса и воды - он эффективно уничтожает бактерии и неприятный запах.

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