Эксперты призвали оставлять чайные пакетики у дверей в марте: для чего это

Как эффективно и быстро избавиться от муравьев в доме, используя простые и доступные средства, которые естественным образом отпугивают этих насекомых.

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Какого запаха боятся муравьи - как вывести черных муравьев из дома / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что делать, если в доме завелись муравьи

Какого запаха боятся муравьи

Как вывести черных муравьев из дома

Начиная с марта, муравьи становятся более заметными в домах, а их активность происходит из нескольких гнезд, что затрудняет борьбу с ними. Если не принять меры на начальном этапе, их количество может быстро вырасти, превращаясь в настоящее нашествие.

Главред выяснил, как можно избавиться от муравьев в доме.

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Как бороться с муравьями в доме

Как отмечает Крис Хаттон, эксперт по хранению и владелец магазина Adams Self Store, эффективным средством для отпугивания муравьев могут стать обычные пакетики мятного чая.

"Большинство людей не осознают силу природных отпугивателей, когда дело доходит до борьбы с вредителями", - сказал он, передает Express.

Он отметил, что муравьи не переносят запах мяты, поскольку он нарушает их обоняние и затрудняет поиск пищи и проникновение в дом.

"Он маскирует их феромонную коммуникацию, сигнализируя, что ваш дом непригоден для их проникновения", - добавляет Адам.

Чтобы отпугнуть этих насекомых, достаточно разместить неиспользованные мятные чайные пакетики возле щелей, дверных проемов, за и под бытовыми приборами, а также в шкафах или рядом с местами хранения продуктов.

Стоит помнить, что даже один муравей, найдя пищу, оставляет феромонный след, привлекающий сотни или даже тысячи других особей.

Что не любят муравьи

Дополнительно можно использовать мятное масло как часть средства для уборки. Для этого нужно добавить 5-10 капель качественного мятного масла в моющий раствор, взболтать для равномерного распределения аромата и обработать места, где чаще всего появляются муравьи. Особое внимание следует уделить кухонным столешницам, раковинам, подоконникам и зонам, где могут оставаться крошки или скапливаться влага.

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