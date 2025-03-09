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Самый большой страх крыс и мышей: для чего замачивают старые тряпки в луке

Юрий Берендий
9 марта 2025, 15:13
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Крысы могут стать серьезной проблемой для вашего дома и сада, но есть эффективные способы их отпугивания без использования химикатов, отмечает эксперт.
Самый большой страх крыс и мышей: для чего замачивают старые тряпки в луке
Как избавиться от крыс самый эффективный способ - чего очень боятся крысы / Коллаж Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как избавиться от крыс в доме самый эффективный способ
  • Что нужно сделать, чтобы крысы ушли
  • Чего очень боятся крысы

Крысы и мыши часто пробираются в дома в поисках пищи и укрытия, находя малейшие щели для проникновения. Если их не остановить, они быстро размножаются, и борьба с ними станет еще сложнее. Хотя ловушки, яд и герметизация всех щелей могут помочь, главным способом контроля является предотвращение их появления. Элизабет Адамс из Urban Locker поделилась малоизвестным методом, который может пригодиться, сообщает Express.

Главред выяснил, что эффективнее всего от крыс.

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Какое домашнее средство от крыс - какой запах не терпят крысы

По ее словам, крысы имеют чрезвычайно чувствительное обоняние и могут почувствовать запах еды издалека. Поэтому переполненные мусорные баки или остатки пищи в саду фактически заманивают их в ваш дом.

Однако это обоняние можно использовать против них. Многие прибегают к дорогим химическим средствам, чтобы отпугнуть грызунов, но существует менее известный, но очень эффективный способ - использование уксуса, особенно маринованного лука.

"Можно использовать дорогие химикаты, а можно старую тряпку, смоченную в уксусе маринованного лука. Хотя это звучит глупо, но чрезмерная кислотность уксуса в маринованном луке нарушает способность крыс распознавать запахи, что делает ваш дом и сад запретной зоной", - советует эксперт.

Она рекомендует смочить старую ткань в соке маринованного лука и разместить ее возле возможных мест проникновения крыс, рядом с мусорными баками и в углах сада, чтобы предотвратить их задержку на вашей территории. Для сохранения эффективности такие тряпки нужно обновлять каждые несколько дней.

Кроме этого, вы можете сделать собственный спрей для отпугивания крыс, смешав в бутылке с распылителем равные части маринованного лукового уксуса и воды. Обработка этим раствором входа в дом и зоны возле мусорных баков поможет устранить запахи пищи, привлекающие грызунов.

Как можно отпугнуть крыс - что крысы ненавидят больше всего

"Другие эфирные масла, такие как мята, могут отпугивать крыс, но они содержат летучие органические соединения, которые являются чрезвычайно легковоспламеняющимися и представляют пожароопасность, поэтому я бы не рекомендовала распылять их вокруг вашего дома", - сказала Элизабет.

Какие растения не любят крысы - как избавиться от крыс на огороде

Также она отметила, что некоторые растения могут эффективно отпугивать крыс.

"Такие растения, как лаванда, мята, бархатцы, нарциссы, розмарин, шалфей и некоторые другие, можно высадить в вашем саду, чтобы перебить запах крыс. Если крыса не может почувствовать запах в вашем доме, она вряд ли попытается это сделать", - отмечает специалист.

Чтобы получить наилучший эффект, высаживайте эти растения вдоль заборов, вокруг сараев, возле компостных баков или в любых местах, где грызуны могут попытаться поселиться.

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