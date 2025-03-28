Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

Простой и доступный метод поможет эффективно избавиться от муравьев в доме без использования вредных химикатов.

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Как избавиться от муравьев за копейки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему муравьи появляются в домах весной

Как избавиться от муравьев дома

С наступлением теплой погоды активизируется один нежелательный гость - муравьи. Каждый год с приходом весны эти насекомые выходят из спячки и начинают активно искать пищу, что часто приводит к их массовому нашествию в домах.

Главред узнал, как с помощью копеечного средства избавиться от муравьев.

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Если проблему не решить вовремя, она может перерасти в настоящую инвазию, а борьба с ней обойдется в сотни гривен из-за вызова службы уничтожения вредителей. Многие люди пытаются справиться с муравьями самостоятельно, используя пищевую соду как дешевое средство. Однако, по словам эксперта по вопросам хранения Криса Хаттона, владельца компании Adams Self Store, сама по себе сода не дает желаемого эффекта. Он рекомендует совместить ее с сахарной пудрой, что значительно повысит эффективность метода, пишет Daily Express.

В чем секрет успешной борьбы с муравьями

"Один или два муравья могут показаться незначительной проблемой, но они быстро оповестят своих сородичей, что в вашем доме есть еда. И прежде чем вы это осознаете, у вас может поселиться целая колония. Просто убивать муравьев, когда вы их видите, недостаточно - нужно уничтожить гнездо или отпугнуть разведчиков, чтобы они не приводили других", - пояснил Хаттон.

Ключевым ингредиентом в борьбе с муравьями является сахарная пудра.

"Этот метод работает настолько эффективно, потому что сахар привлекает муравьев, а сода, незаметно смешанная с ним, выполняет свою работу. Когда муравьи относят сладкую приманку в гнездо, вся колония потребляет пищевую соду, что приводит к ее гибели", - отметил эксперт.

Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Как приготовить эффективную смесь

Чтобы избавиться от муравьев, достаточно сделать простую смесь:

Смешайте 1 часть пищевой соды и 1 часть сахарной пудры, тщательно перемешав их в миске. Посыпьте полученную смесь вдоль маршрутов передвижения муравьев и возле мест их проникновения в дом.

Если у вас нет этих ингредиентов, 500 г сахарной пудры стоит 50 грн, а 500 г пищевой соды - 30 грн. Для обработки помещения понадобится всего 5 г каждого продукта, что обойдется в копейки.

Будьте терпеливы - метод не дает мгновенного результата, поэтому может потребоваться несколько дней, прежде чем вы заметите уменьшение количества муравьев. Регулярно обновляйте приманку, когда ее уровень уменьшается.

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