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Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейки

Мария Николишин
20 июня 2024, 17:48
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Чтобы уничтожить вредителей на огороде не обязательно использовать химикаты, потому что существуют действенные народные средства.
Как избавиться от муравьев на огороде: действенные народные средства за копейки
Как избавиться от муравьев на огороде / коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие ошибочно полагают, что муравьи приносят лишь пользу. Да, они перерабатывают почву, защищают сад от нашествия гусениц, слизней, личинок мух. Но в то же время сооруженный вблизи корней дерева муравейник со временем угнетает растение, муравьи поедают лепестки роз и сладкий нектар других цветов, а также питаются ягодами клубники, морковью, тыквой. Поэтому мы собрали несколько полезных советов, чтобы вы знали, чем можно убить муравьев на огороде.

Как избавиться от муравьев в огороде народным способом

По словам автора YouTube канала "Полезное TV", избавиться от муравьев очень легко.

Рецепт средства, которое поможет бороться с муравьями:

Возьмите 1 ч.л. сахарной пудры, 1 ч.л. сухой борной кислоты и хорошо перемешайте. Добавьте небольшое количество горячей воды и доведите смесь до консистенции густого варенья. Важно: сахар и борную кислоту нужно добавлять в равных пропорциях, если вам нужно сделать смесь гуще.

Заметим, что эта приманка опасна для домашних животных, поэтому ее следует накрыть чем-то тяжелым, чтобы они ее не нашли.

Средство нужно устанавливать днем, когда муравьи самые активные. Наливаем ее в крышку или другую емкость с бортиками и ставим возле муравейника.

Как избавиться от муравьев на огороде с помощью соды

Стоит сказать, что пищевая сода, которую многие хозяйки часто используют для очистки различных загрязнений, также прекрасно справится с вредителями. Дело в том, что организм муравьев насыщен кислотой, а сода - бикарбонат натрия, щелочное вещество, которое ее нейтрализует. Попадая в организм насекомого, сода вступает в реакцию с кислотой, разрушается внешняя оболочка насекомого, и оно погибает.

Чтобы муравьи клюнули на приманку, нужно взять по 0,5 ст. л. соды и сахарной пудры. Добавляем около 2 ст. л. воды, размешиваем и выливаем полученный раствор в пластиковые крышки. Расставляем емкости в местах скопления насекомых.

Как избавиться от муравьев на огороде солью

Соль - также эффективное средство, которое может помочь избавиться от муравьев. Её следует использовать в паре с золой, так эффект будет лучше и действеннее. Сначала землю нужно слегка присыпать золой, а затем полить солевым раствором. Для его приготовления на литр кипятка берется 7 ст. л. обычной поваренной соли.

Какое самое эффективное средство от муравьев - видео:

Что известно о YouTube канале "Полезное TV"?

YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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