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4 самых лучших способа, как избавиться от муравьев: будут обходить грядки десятой дорогой

Алёна Воронина
10 мая 2024, 14:21обновлено 10 мая, 14:53
268
От муравьев помогут несколько простых средств, которые точно есть дома у каждого из нас.

Муравьи, корица, девушка
Как избавиться от муравьев на огороде/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Муравьи на огороде и в саду являются очень распространенной проблемой, избавиться от которой не так уж и просто. Такие маленькие насекомые могут стать настоящим бедствием в теплое время года, ведь один муравейник может насчитывать около 5 миллионов особей. При этом такие насекомые не только создают неудобства для людей во время обработки участка, но и замедляют рост и развитие растений, питаются бутонами и лепестками цветов, сладкими ягодами и фруктами, овощами и корнеплодами, чем могут нанести большой вред домашним растениям.

Но для борьбы с такой проблемой не обязательно сразу бежать в магазин за специальными средствами. Если вы ищете способ, как избавиться от муравьев на огороде народными средствами, то можно воспользоваться несколькими средствами, которые точно есть у каждого из нас дома, рассказывается в видео на YouTube-канале Agro-Market.

видео дня

1. Корица

Большинство людей считает аромат корицы приятным. А вот муравьи его просто ненавидят. Поэтому если вы ищете способ, чем посыпать огород от муравьев, не стоит обходить вниманием такую специю. Стоит посыпать такой специей не только сам муравейник, но и дорожки, по которым курсируют муравьи. Плюс этого средства еще и в том, что его можно использовать и в жилых помещениях.

2. Чеснок

Хорошо отпугивает муравьев и чеснок. Он содержит фитонциды, серные соединения и эфирные масла, которые отпугивают муравьев. Зубчики чеснока нужно раздавить и образовавшейся кашицей помазать стволы деревьев на расстоянии примерно 30 сантиметров от поверхности земли.

3. Синтепон

Если у вас есть старая куртка с синтепоном, которую вы собираетесь выбрасывать, то можно вырезать из нее полоски синтепона, которые обвязать вокруг стволов деревьев - муравьи не смогут преодолеть такое препятствие и вылезти на дерево.

4. Банановые кожуры

Нужно взять спелые бананы, которые уже имеют темные точечки. Для приготовления средства от муравьев нужно 500 мл воды, 10 г борной кислоты и кожуры от бананов. Надо засыпать кислоту в теплую воду и тщательно перемешать. В этот раствор положить кожуру от бананов и оставить минимум на несколько часов. Когда банановые кожуры достаточно пропитаются раствором, достать их и разложить под деревьями и кустами. Подождать, когда они будут облеплены муравьями и другими насекомыми, которые нежелательны в саду или на огороде.

Что известно о YouTube-канале Agro-Market?

YouTube-канал Agro-Market – канал одноименного интернет-магазина, который продает все для сада и огорода. На этом канале публикуются видеообзоры семян, саженцев, кустарников и других товаров для сада и огорода, продаваемых магазином. Также публикуются видео с советами о выращивании овощей, фруктов, цветов и других домашних растений, защите от вредителей. На канал подписано 136 тысяч пользователей.

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