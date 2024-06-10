Чем опрыскать капусту от белокрылки: простое средство из аптеки спасет ваш урожай

Опытные дачники знают, что увидеть белокрылку на растениях не просто: насекомое небольшое и тщательно прячется на нижней стороне листовых пластин.

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Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Белокрылка - небольшой по размеру вредитель, который может нанести серьезный вред урожаю. Мелкие белые насекомые быстро размножаются, а взрослые особи прокалывают клеточную оболочку, что может привести к гибели капусты. Поэтому борьбу с белокрылкой следует начинать при обнаружении первых признаков поражения растений. Поэтому мы собрали для вас несколько полезных советов и узнали, чего больше всего боится белокрылка.

Чем лучше обработать капусту от белокрылки

У огородников есть ряд проверенных способов против белокрылки на капусте. Если вы сторонник экологичных методов, то можете обработать культуру одним из самодельных средств:

Мыльный раствор.

Отвар или настой чеснока, золы, мыла, золы (соблюдайте пропорции 200 г на одно ведро воды).

Настой тысячелистника, одуванчика, полыни или мяты (достаточно 2-3 кг на ведро воды).

Эфирное масло лаванды (примерно 15 капель на 1 л воды).

Как быстро избавиться от белокрылки народными средствами

По словам автора YouTube канала "Лес Сад Огород", для того, чтобы избавиться от белокрылки на капусте, необходимо взять кусок хозяйственного мыла, натереть его и растворить в 10 л. теплой воды, после чего добавить 3 ст. л. нашатырного спирта (примерно 45-50 мл). Полученным раствором обрабатываем пораженные листья капусты. Заметим, что нашатырный спирт не только убивает насекомых, но и способствует тому, чтобы растение не трогали другие вредители. Мыло создает плотную пленку на поверхности побегов и листьев, что продлевает защитный эффект. Особое внимание при распылении следует уделять нижней части листьев - именно там обычно прячутся насекомые.

Важно: раствор готовим непосредственно перед применением, иначе характерный запах быстро выветрится, а действие сведется к минимуму.

Какое самое эффективное средство от белокрылки - видео:

Что известно о YouTube-канале "Лес Сад Огород"? Авторы YouTube-канала "Лес Сад Огород" рассказывают об интересных темах, которые касаются садоводства, огородничества, лекарственных растений, а также делятся рецептами различных блюд и рассказывают о тонкостях ухода за домашними животными из своего опыта. Канал имеет 701 тысячу подписчиков.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

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