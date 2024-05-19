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Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит

Юлия Закрепа
19 мая 2024, 16:19
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Как правильно заморозить цветную капусту, чтобы она не потеряла свои полезные качества - Главред собрал полезные советы.
Можно ли заморозить сырую цветную капусту: результат приятно удивит
Как правильно заморозить цветную капусту / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как сохранить цветную капусту в свежем виде на зиму и угощать ее, когда вам захочется. Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал о тонкостях хранения овощей. Стоит выбирать головки цветной капусты среднего или маленького размера, ведь они моложе и будут иметь лучший вкус. Если вы покупаете капусту, то нужно тщательно осмотреть ее, чтобы она была чистой, без повреждений и следов плесени.

Можно ли хранить цветную капусту в морозилке

Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, что замороженная цветная капуста может храниться до года. При правильном хранении она не потеряет свои витамины и вкусовые качества. Можно заморозить как целую головку, так и разделить ее на соцветия. Также ее можно замораживать сырой, однако эксперт советует предварительно ее отварить на несколько минут. Перед тем как начать отваривание цветной капусты лучше разобрать ее на соцветия, ведь так будет легче вымыть овощ.

Сколько нужно отваривать цветную капусту перед замораживанием

  1. Для начала, перед замораживанием, стоит тщательно промыть капусту водой, а затем разрежьте головку на небольшие соцветия. Кочан и листья можно выбросить, ведь они больше не понадобятся. Чтобы убедиться в чистоте капусты, рекомендуют повторно промыть соцветия.
  2. После того как вы подготовили капусту, стоит набрать воду в среднюю кастрюлю и довести ее до кипения. Когда вы поместили ее в кипящую воду, стоит проварить капусту не более 2 минут, а после того нужно быстро переместить ее в емкость с ледяной водой на несколько минут.
  3. Затем следует выложить на полотенце сваренную капусту и тщательно просушить. Рекомендуют сложить высушенную капусту в зип-пакет в 1 слой и отправить в морозильную камеру. Если в вашей морозилке хватает места, то можно также выложить капусту на дощечку и поместить в морозилку на несколько часов, чтобы они приморозились. Далее сложите все в зип-пакет и храните в морозилке.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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