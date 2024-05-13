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Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

Юлия Закрепа
13 мая 2024, 21:45
56
Как избавиться от травы на штанах в домашних условиях - Главред собрал полезные лайфхаки.
Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки
Как убрать с одежды пятна от травы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Как отстирать старое пятно от травы на джинсах, чтобы не повредить ткани - специалисты поделились действенными лайфхаками. Стоит помнить, что не нужно пытаться сразу вытереть пятно, салфеткой или тряпкой. Таким образом вы можете только усугубить ситуацию и еще больше испачкать свои вещи.

Как вывести траву уксусом из джинсов

Стойкие пятна бывает трудно удалить из джинсов, ведь они имеют структуру ткани очень пористую. Чтобы быстро и действенно вывести пятна травы из джинсов помогут сода, уксус и обычный кипяток. Для начала стоит намочить пятно водой, а сверху посыпать содой, после чего необходимо на соду налить уксус. Таким образом на пятне произойдет химическая реакция. Нужно подождать 4-5 минут и еще раз промыть пятно водой.

С помощью кипятка можно удалить пятно травы с джинсов. Возьмите испорченную вещь и разместите ее над раковиной. Место зеленого пятна нужно тщательно и обильно полить кипятком. После таких операций нужно сразу отправить одежду в стиралку и постирать привычным методом.

видео дня

Как устранить с одежды пятна от травы

  • Чтобы удалить пятна травы с любимой одежды, стоит применить хозяйственное мыло с горячей водой. Нужно тщательно намылить пятно, но чтобы получить лучший эффект, можно измельчить мыло и развести небольшим количеством воды. Должна получиться густая смесь, которую нужно нанести на пятно. После чего стоит хорошо потереть загрязненное место щеткой или губкой, чтобы тщательно очистить пятно. Затем нужно это оставьте еще 20 минут и постирать джинсы, как обычно.
  • Перекись водорода также может помочь вывести стойкие пятна травы. Однако, стоит применять его только на светлых вещах, ведь перекись может разъесть темный краситель одежды. Чтобы удалить пятно нужно хорошо полить перекисью пятно и потереть его. Затем стоит оставить перекись на пару минут и позже постирать его привычным методом.
  • Соль является универсальным продуктом, которая также поможет вывести пятно травы с одежды. Для этого нужно смешать соль с водой в следующих пропорциях: 1 столовая ложка соли на стакан воды. Необходимо нанести этот раствор на грязный участок и оставьте его на полчаса, а затем обязательно постирать одежду в машинке и тщательно прополоскать вещь.
Средство от пятен на одежде инфографика
Как вывести старые пятна с одежды / Инфографика: Главред

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