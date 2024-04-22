Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

Всегда лучше удалять пятна от соусов, пока они свежие, но даже от засохших пятен можно легко избавиться.

https://glavred.info/lifehack/ne-ostanetsya-i-sleda-kak-vyvesti-pyatna-ot-ketchupa-soevogo-i-tomatnogo-sousa-10559624.html Ссылка скопирована

Как отстирать пятна от соуса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, thespruce.com

Соус - это замечательный ингредиент для многих блюд, но он может быть настоящим бедствием, когда попадает на одежду. К счастью, существует несколько простых способов вывести пятна от соуса, даже если они уже засохли.

Если вас интересуют способы, как избавиться от пятен на одежде, прочтите материал Главреда: Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду.

Как вывести пятна от соевого соуса

Всегда лучше удалять пятна, пока они свежие, но даже от засохших пятен можно избавиться. Вытрите излишки соевого соуса с одежды чистой тряпкой или бумажным полотенцем как можно скорее после появления пятна. Не трите пятно, поскольку вы можете усугубить ситуацию и соус проникнет глубже в волокна материала, пишет The Spuse.

видео дня

Далее выверните одежду наизнанку и прополощите пятно холодной водой. Обязательно промойте пятно с тыльной стороны, чтобы предотвратить его распространение или проникновение дальше в ткань.

Прежде чем использовать отбеливатель для борьбы с пятнами, очень важно проверить, изменится ли цвет одежды. Ватной палочкой нанесите раствор отбеливателя на небольшой участок одежды. Если цвет не изменится, ткань безопасна для отбеливания.

Чтобы сделать раствор, смешайте 2 чайные ложки (9,9 мл) отбеливателя с 0,25 стаканами (59 мл) воды. Нанесите отбеливатель непосредственно на пятно и оставьте на 10-20 минут.

Постирайте одежду как обычно. Прочитайте инструкции по уходу за одеждой, прежде чем бросить ее в стиральную машину. Если пятно осталось, не бросайте ее в сушилку - тепло может окончательно закрепить пятно. Повторите предыдущие шаги, пока пятно не будет удалено, или отнесите одежду в профессиональную химчистку.

Как постирать пятна от соуса

Если вы предпочитаете натуральные средства, используйте вместо отбеливателя лимонный сок или белый уксус.

Вы также можете воспользоваться перекисью водорода. Выполните тест на стойкость цвета с помощью перекиси водорода, затем замочите одежду в растворе на 1-2 часа. Полощите и постирайте.

Как вывести пятно от кетчупа или томатного соуса

Вывести пятна от томатного соуса гораздо проще, чем вы думаете, и это можно сделать с помощью обычных домашних средств.

Используйте тупой нож, ложку или край кредитной карты, чтобы удалить как можно больше томатного соуса с ткани. Не трите свежее пятно, поскольку это протолкнет соус глубже в волокна и увеличит пятно. Затем подержите обратную сторону загрязненного участка под холодной проточной водой в течение 10-15 минут. Осторожно вотрите жидкий стиральный порошок или жидкость для мытья посуды в загрязненную часть ткани. Начните втирать с внешней стороны загрязненного участка двигаясь внутрь. Дайте средству постоять 10 минут перед тем, как тщательно его смыть. Постирайте одежду, как обычно, с моющим средством. После стирки проверьте, нет ли намека на пятно, прежде чем бросить одежду в сушильную машину. Высокий нагрев сушильной машины может закрепить пятно.

Если на ткани остались следы от томатного соуса, добавьте больше стирального порошка или средства для мытья посуды, или нанесите пятновыводитель на основе ферментов.

Дайте ему постоять по крайней мере пять минут и хорошо промойте. Если это не помогло, протрите губкой пятно с мягким отбеливающим средством, например перекисью водорода, уксусом или лимонным соком.

Что известно о The Spruce? Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред