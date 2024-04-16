Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду

Выведение старого пятна от жира может быть сложной задачей, но некоторые эффективные средства помогут вернуть вашей одежде чистоту и свежесть.

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Как избавиться от жирных пятен с одежды / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Жирные пятна - это распространенная проблема, с которой сталкивается каждый человек. Со временем эти пятна могут стать жесткими и тогда их трудно вывести. Тем не менее существует много способов, которые помогут вывести старые жирные пятна с одежды.

Если вас интересуют советы, как избавиться от жирных пятен, прочитайте материал Главреда: Универсальные советы: как в домашних условиях удалить жирные пятна.

Как удалить старое пятно от жира

Чем быстрее вы заметите пятно, тем легче его будет вывести. Промокните излишки жира чистой тряпкой, не втирая его. Для застарелых пятен вам может понадобиться более сильное средство для удаления пятен. Попробуйте использовать пасту из соды и воды, или смесь из равных частей белого уксуса и воды. Нанесите средство на пятно и оставьте на 30 минут или более, прежде чем стирать одежду.

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Перед стиркой всегда проверяйте средство на незаметном участке ткани, чтобы убедиться, что оно не обесцветит ее. Не используйте горячую воду. Она может закрепить пятно, поэтому важно использовать холодную или теплую воду для стирки. После стирки проверьте, исчезло ли пятно. Если оно все еще заметно, повторите процесс удаления пятна.

Как вывести застарелые пятна от жира

Если пятно не исчезло после первого раза, не сдавайтесь. Попробуйте использовать один из следующих методов:

Сода: Смешайте соду с водой до образования густой пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 минут. Затем постирайте одежду как обычно. Уксус: Смешайте равные части уксуса и воды. Намочите тряпку в растворе и протрите ею пятно. Затем постирайте одежду как обычно. Перекись водорода: Смешайте 3% перекись водорода с водой в соотношении 1:1. Намочите тряпку в растворе и протрите ею пятно. Затем постирайте одежду.

Как вывести жирное пятно, которое не отстиралось

Иногда жирные пятна могут быть очень стойкими и не поддаваться обычной стирке. В таких случаях важно знать эффективные методы, которые помогут вам удалить эти пятна и вернуть вашей одежде свежий вид.

Менеджер по прачечной в AEG Гариетт Джарман поделилась своим пошаговым методом удаления жирных пятен с одежды, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

"Жир - одно из тех пятен, от которого трудно избавиться с одежды, поскольку он нерастворим в воде. То есть его нужно предварительно обработать, прежде чем стирать", - сказала Гариет.

Нужно сухой тряпкой или кухонной бумагой осторожно промокнуть пятно, чтобы сначала удалить жир с поверхности. Затем нанесите на пятно обычное моющее средство для посуды и вотрите его в ткань. Затем оставьте его на 10 минут.

Поместите одежду в стиральную машину и установите самую высокую температуру, которая подходит для ткани. Перед тем, как стирать одежду, следует проверить этикетку на одежде. На ней содержится подробная информация о типе и температуре стирки, чтобы не повредить вещь.

Если вы попробовали несколько методов, но пятно все еще не отстиралось, вы можете попробовать использовать более агрессивные средства. Например, можно использовать бензин или ацетон. Однако перед использованием этих средств обязательно протестируйте их на незаметном участке ткани.

Как вывести старое жирное пятно от растительного масла

Даже если пятно уже стало старым и стойким, не отчаивайтесь. Ингредиенты, которые обычно есть у каждого дома, помогут вам с легкостью удалить даже самые старые пятна. Вот простой рецепт эффективного домашнего пятновыводителя:

Возьмите 1 столовую ложку натертого хозяйственного мыла. Добавьте 1 чайную ложку скипидара. Добавьте к массе 0,5 чайной ложки аммиака. Налейте примерно 1 чайную ложку воды.

Полностью смешайте все ингредиенты до получения пасты, похожей по консистенции на зубную пасту. При необходимости добавьте еще немного воды для достижения желаемой консистенции.

Также вы можете использовать тальк или детскую присыпку, чтобы впитать жир с одежды. Посыпьте присыпкой пятно, оставьте на 30 минут, а затем почистите щеткой.

Горчичный порошок разведите с водой до образования кашеобразной смеси. Нанесите на пятно, дайте высохнуть, а затем протрите и постирайте в стиральной машине.

Положите бумагу на гладильную доску, разместите на ней загрязненную одежду с пятном, нанесите тальк и покройте еще одним слоем бумаги. Погладьте горячим утюгом. После того, как жир исчезнет, замочите одежду в теплой воде с мылом. Зубной порошок втирайте в ткань, пока пятно от масла не исчезнет.

Что такое тальк? Косметический тальк - это измельченный минерал, который нашел широкое применение в индустрии красоты и стал основой для многих бьюти-продуктов. Среди его главных свойств - абсорбция влаги, излишков себума и нежелательных запахов, защита от раздражений, успокоение и смягчение кожи. Средства на основе талька бывают сухими и жидкими, пишет EVA.UA.

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