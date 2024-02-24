Жирные пятна - не приговор для одежды: как вывести стойкие пятна от масла или жира

Ознакомьтесь с 5 проверенными методами, которые помогут вам легко избавиться от жирных пятен.

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Как удалить сложные пятна с одежды с помощью домашних средств / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео YouTube

Пятна являются частью повседневной жизни. Среди них некоторые выделяются своей сложностью и становятся настоящим испытанием.

Наиболее распространенными и сложными для удаления пятен являются пятна от красного вина, шариковой ручки, грязи, жира и пятна от кофе.

Масляные пятна, несомненно, являются одной из самых больших проблем, от которых трудно избавиться. Они появляются внезапно, портят внешний вид одежды и мебели и кажутся почти непобедимыми.

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На одежде, мебели или полу масло или жир имеет свойство глубоко проникать в волокна или поверхности, образуя пятна, которые могут остаться навсегда. Сложность их удаления заключается в их химическом составе, который отталкивает воду, что делает обычные методы очистки неэффективными.

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Как избавиться от масляных пятен

К счастью, есть несколько проверенных способов, которые облегчат удаление стойких пятен:

Тальк или кукурузный крахмал для впитывания жира. Нанесите обильный слой талька или кукурузного крахмала на пятно и оставьте на несколько часов или на ночь. Эти порошки отлично впитывают жир, облегчая его удаление. Жидкое моющее средство. Жидкие моющие средства, особенно предназначенные для мытья посуды, эффективны против жира. Нанесите прямо на пятно, аккуратно потрите и оставьте на несколько минут перед стиркой. Уксус и пищевая сода. Эта комбинация идеально подходит для удаления масляных пятен на твердых поверхностях. Нанесите уксус прямо на пятно, посыпьте сверху пищевой содой, дайте ему подействовать, а затем протрите влажной тканью. Изопропиловый спирт. Нанесение изопропилового спирта на ткани перед стиркой может помочь расщепить жир, облегчая его удаление во время цикла стирки. Пергамент и утюг. В случае жирных пятен на одежде положите на пятно пергамент и прогладьте при низкой температуре. Тепло поможет пергаменту впитать жир.

Ключ к удалению любого пятна, особенно жирного, заключается в том, чтобы действовать быстро. Чем сарше пятно, тем труднее его удалить.

Кроме того, рекомендуется протестировать метод очистки на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что материал не пострадает. Также слишком сильное трение может повредить волокна ткани. Лучше всего аккуратно наносить средства и дать время, чтобы они подействовали.

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