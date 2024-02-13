Как удалить стойкие пятна с ковра с помощью пива: результат удивит

Эксперт рассказал необычный способ, как эффективно почистить старые пятна на ковре.

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Как почистить ковер с помощью пива / коллаж: Главред, фото: pexels

Пятна от кофе, чая и вина могут быть очень стойкими на коврах, мебели и одежде. Если вы устали безуспешно оттирать остатки чая с ковра, эксперты рассказали о необычном средстве для чистки.

Иногда дорогие средства для чистки ковров не могут справиться с пятнами, однако есть действенный метод с пивом. С помощью этого напитка можно постирать ковер лучше, передает издание Mirror.

Эксперты по уборке рассказали, что нужно лишь нанести небольшую каплю пива на пятно и слегка втереть ее в ковер тканью. Результат будет заметен сразу. Однако, для более сложных пятен придется приложить большие усилия для очистки. Когда пятно на ковре исчезнет, стоит промыть ковер водой, а затем хорошо просушить его.

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"Когда дело доходит до устранения пятен, действовать нужно как можно быстрее, чтобы удалить пятно с минимальными затратами. Использование всех решений, которые есть у вас дома, и пробование этих полезных трюков позволит вам немедленно реагировать на проливы и продлить срок службы ваших ковров", - отметили специалисты.

Также можно попробовать использовать соль против пятен на коврах. Стоит насыпать большое количество поваренной соли на только что загрязненный участок и оставить ее впитывать жидкость на час.

"После того, как ковер высохнет, вы можете смыть или смести соль, чтобы открыть чистое место без пятен. Этот прием эффективно работает на мокрых коврах со свежими пятнами", - добавили эксперты по уборке.

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