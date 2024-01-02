Как быстро удалить пятна вина с ковра: будет как новый

Алкоголь может испачкать вашу мебель, пятна от которых очень трудно вывести из ковра и дивана. Однако, эксперт поделился действенным методом, как бороться с тяжелыми пятнами.
По словам специалиста по клинингу наилучшие способы очистки разлитого алкоголя зависят от его типа. Если это красное вино, вам понадобится только вода и уксус, передает Mirror.
"Промокните пятно чистой тканью, чтобы впитать лишнюю жидкость. Обязательно смешайте равную часть воды и белого уксуса. Продолжайте аккуратно протирать пятно раствором чистой тканью. После этого промойте полить водой и промокнуть насухо", - отметил эксперт.видео дня
Однако, если это пролитый Baileys, вы можете смешать мягкое моющее средство с водой и промокнуть им пятно, предварительно промокнув его бумажным полотенцем.
Если вы пролили какой-либо другой спиртной напиток, вы все равно должны промокнуть пятно чистой тканью. Затем, по словам эксперта по уборке, следует смешать раствор теплой воды и нескольких капель мыльного средства и хорошо вытереть.
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