'Увеличить налоги и уменьшить смерти': в Украине хотят повысить цены на алкоголь

Предлагают установить дифференцированные уровни минимальных розничных цен на различные виды и объемы алкогольных напитков.

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В Украине повысят цены на алкоголь / коллаж: Главред, фото: pexels.com, УНИАН

Министерство экономики предлагает повышение минимальных розничных цен на алкогольные напитки, в частности водку и ликеро-водочные изделия на 5-13%, винодельческую продукцию (за исключением игристых и газированных винных напитков) - на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки - на 12%.

Об этом речь идет в проекте постановления Кабинета министров, который обнародовали на сайте Минэкономики. Предлагаемые изменения предоставлены для обсуждения общественностью.

В частности, предлагается установить дифференцированные уровни минимальных розничных цен на различные виды и объемы алкогольных напитков, такие как обычные вина, вермуты и другие сброженные напитки, учитывая тип и объем тары.

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Согласно предложенным расценкам минимальные цены повысят:

на водку – на 4,7% с 89,4 грн до 93,6 грн за бутылку 0,5 литра;

на коньяк (бренди) три звездочки – на 6%, со 128,3 грн до 136 грн за 0,5 литра, четыре звездочки – на 6,6%, с 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 литра, пять звездочек – на 6,4%, с 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 литра.

на натуральные виноградные вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра-на 57% с 42 грн до 66 грн;

на игристые вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра – на 11,9%, со 109 грн до 122 грн за бутылку.

Власть убеждена, что выполнение этого мероприятия позволит увеличить поступления налогов и сборов в государственный и местный бюджеты на 300 млн гривен. Также надеются, что это ограничит употребление алкоголя среди населения и уменьшит количество смертей, связанных с этим фактором.

В Украине планируют повысить цены на алкоголь / фото: Кабмин

Напомним, что в Украине галопом скачут цены на продукты. В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания выросли на 1%, прекратив тем самым свое снижение, которое продолжалось с июля.

В Украине взлетят цены на алкоголь - планируют повысить уже в ближайшее время. При этом стоит ожидать наибольшее повышение цен на вина.

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