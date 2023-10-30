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"Гениальный лайфхак": девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробки

Юлия Куришко
30 октября 2023, 15:45
Если бутылка будет открытой, то вино внутри, под воздействием воздуха, начнет процесс окисления.
'Гениальный лайфхак': девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробки
Как закрыть бутылку вина без пробки / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: tiktok.com

Если вы потеряли крышку от бутылки вина, но вам нужно снова закрыть ее, есть интересный лайфхак, который поможет вам в этом. Иногда человек не планирует выпить всю бутылку вина за один раз. Чтобы не испортить остальную часть напитка, стоит воспользоваться полезным лайфхаком.

Известно, если бутылка будет открытой, то вино внутри, под воздействием воздуха, начнет процесс окисления. Окисление может превратить вино в уксус. Блогер Шантель Фэн в TikTok поделилась, как заменить пробку в бутылке с вином, передает издание Mirror.

"Я не знаю, кому это нужно знать, но вы можете использовать крышки от бутылок с водой на винных бутылках", - прокомментировала она свое видео, которое собрало более 630 000 лайков.

видео дня
@chantelleef

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Нужно следить за чистотой крышки, которую вы будете использовать. Сначала стоит ее помыть и дать высохнуть. Затем осторожно прикрутите крышку к отверстию винной бутылки. Если вы плотно закрыли крышку - это сохранит ваше вино свежим намного дольше и бактерии не попадут внутрь бутылки.

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