Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

Запачканые жиром пластиковые контейнеры после обеда могут стать настоящей головной болью. Особенно, когда вы постоянно носите их в офис и уже устали мыть лотки.
Существует простой и эффективный лайфхак, который поможет вернуть вашим контейнерам первозданный вид и избавиться от неприятных запахов. Ним поделилась одна девушка в TikTok.
Как отмыть пластмассовые контейнеры для еды - лайфхак
Чтобы отмыть пластиковый контейнер раньше вы, наверняка, тратили много моющего средства, а губку после такой процедуры оставалось только выбросить. Украинка под ником @a_shpvl_a показала, как без проблем отмыть надоевшие контейнеры. И для этого не надо никаких усилий. Вам понадобиться только теплая вода, салфетки и моющее средство.
Девушка наочно показала как берет грязный жирный контейнер и выдавила в него немного моющего средства. Затем она взяла несколько бумажных салфеток и положила их в посуду. Не обязательно класть их особым способом, достаточно просто накидать несколько салфеток и закрыть крышкой контейнер. После этого потрясите его хорошенько и вылейте грязную воду. Промойте проточной водой - и ваша посуда очиститься.
Смотрите, как очистить пластиковые контейнеры от жира:
@a_shpvl_a
Один з небагатьох лайфхаків, який працює ??♬ i walk this earth all by myself - Ekkstacy
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