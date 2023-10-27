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Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

Лидия Неплях
27 октября 2023, 16:48
Вам нужны будут лишь салфетки, моющее средство и вода.
Как очистить пластиковые контейнеры от жира
Как очистить пластиковые контейнеры от жира / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (a_shpvl_a)

Запачканые жиром пластиковые контейнеры после обеда могут стать настоящей головной болью. Особенно, когда вы постоянно носите их в офис и уже устали мыть лотки.

Существует простой и эффективный лайфхак, который поможет вернуть вашим контейнерам первозданный вид и избавиться от неприятных запахов. Ним поделилась одна девушка в TikTok.

Как отмыть пластмассовые контейнеры для еды - лайфхак

Чтобы отмыть пластиковый контейнер раньше вы, наверняка, тратили много моющего средства, а губку после такой процедуры оставалось только выбросить. Украинка под ником @a_shpvl_a показала, как без проблем отмыть надоевшие контейнеры. И для этого не надо никаких усилий. Вам понадобиться только теплая вода, салфетки и моющее средство.

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Девушка наочно показала как берет грязный жирный контейнер и выдавила в него немного моющего средства. Затем она взяла несколько бумажных салфеток и положила их в посуду. Не обязательно класть их особым способом, достаточно просто накидать несколько салфеток и закрыть крышкой контейнер. После этого потрясите его хорошенько и вылейте грязную воду. Промойте проточной водой - и ваша посуда очиститься.

Смотрите, как очистить пластиковые контейнеры от жира:

@a_shpvl_a

Один з небагатьох лайфхаків, який працює ??

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