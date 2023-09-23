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Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

Елизавета Бельмас
23 сентября 2023, 17:49 обновлено 23 сентября, 17:50
Главред расскажет, как сода может значительно изменить вкус вина.
Зачем добавлять соду в вино
Зачем добавлять соду в вино / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вино - популярный и любимый многими напиток. Однако иногда случаются моменты неудачного выбора и напиток оказывается не совсем приятного вкуса. Мы расскажем, как сода влияет на вино и что будет, если добавить ее в напиток.

Зачем добавлять соду в вино

Мало кто знает, как сода влияет на вино, однако ее можно использоват в двух целях. Для начала - можно снизить кислотность вина и сделать его более приятным на вкус, также с помощью соды можно проверить качество напитка и его натуральность.

Если вы вдруг купили незнакомое вино и оно оказалось очень кислым, можно добавить в него соду и вкус улучшится. Пропорции при этом очень простые. На 1 литр вина понадобится 1/4 чайной ложки соды.

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Как проверить вино с помощью соды

Такой продукт как сода можно также использовать для того, чтобы проверить качество вина. Сделать это довольно просто. На тарелку необходимо высыпать ложку соды с горкой, а на нее капнуть немного вина, после чего следить за реакцией. В качестве и натуральности можно не сомневаться, если вино поменяет цвет на синий или светло-серый.

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