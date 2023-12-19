Будет как новый: эксперт рассказал, как отчистить ковер от красного вина

Эксперт рассказал, как вывести красное вино с ковра с помощью двух простых шагов. Вам понадобится всего два ингредиента, чтобы удалить это стойкое пятно.

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Как отчистить ковер от красного вина - лайфхак для праздников / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Несмотря на все наши усилия быть осторожными, разливы еды и напитков почти неизбежны в рождественский период. И ни одно такое разлитие, пожалуй, не вызывает большего ужаса, чем пролитие красного вина.

Насыщенный цвет напитка делает его очень сложным для удаления с ковра. А оттирание тряпкой иногда только усугубляет ситуацию.

Существует множество мифов о том, как лучше всего удалить красное вино с тканей - многие ли из нас слышали, что белое вино работает? Но один эксперт по чистке поделился видео, чтобы расставить все точки над "и" раз и навсегда, пишет Express.

видео дня

Захарий Позняк из химчистки Jeeves of Belgravia в Нью-Йорке обратился в социальные сети, чтобы рассказать, что делать. Обращаясь к своим почти 600 000 подписчиков на TikTok, он сказал:"я покажу вам, как убрать красное вино с ковра".

Чтобы следовать его советам, вам понадобится теплая вода, белый уксус, утюг и чистое полотенце.

Первым делом смешайте теплую воду с белым уксусом и вылейте ее прямо на пятно.

Затем накрываем полотенцем. Захари сказал: "Сначала нужно взять одну часть уксуса, три части теплой воды. Выливаем это на пятно. Уксус нейтрализует ее, а затем мы положим сверху чистое полотенце".

Затем нужно разогреть утюг и прогладить поверх полотенца.

"Включите утюг на самую высокую температуру и прогладьте, - говорит Захарий. Тепло перенесет пятно от вина с ковра на полотенце. Вам не нужно подавать на него пар, просто позвольте теплу сделать свое дело. Возможно, вам придется это повторить, но вы уже видите, как вино выводится", - указывает эксперт.

На видео он повторил эту процедуру трижды, используя свежие полотенца, пока пятно почти не исчезло.

Смотрите видео о том, как отчистить ковер от красного вина:

"Если у вас осталось покраснение, просто нанесите немного перекиси водорода на пятно. Это кислородный отбеливатель, который со временем выровняет цвет. Это отличная вещь, чтобы иметь ее дома, но, честно говоря, она работает довольно хорошо", - говорит Захари Позняк.

Он нанес перекись водорода на пятно и оставил его.

На следующий день Захарий вернулся к ковру, чтобы показать, как исчезло пятно. Однако в подписях он предупредил, что эта комбинация не сработает с некоторыми другими пятнами, такими как яйцо и кровь.

"Кислоты отлично удаляют пятна на основе танина, такие как кофе, вино и чай. Тепло выведет только белковые пятна, такие как яйца, кровь, подливки и т. д., поскольку они могут "приготовиться" при высоких температурах", - резюмировал эксперт.

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