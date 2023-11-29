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Как почистить ковры в домашних условиях: 2 ингредиента, которые есть у вас на кухне

Руслана Заклинская
29 ноября 2023, 01:34
Если ваши ковры выглядят грязными и тусклыми, то благодаря простому домашнему способу вы сможете вернуть им былую красоту.
Как почистить ковры в домашних условиях: 2 ингредиента, которые есть у вас на кухне
Как легко избавиться от пятен на ковре / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, agro-market.net

Вы когда-нибудь задумывались, как эффективно чистить ковры дома с помощью средств, которые уже есть в вашей кладовой? Чистка ковра может показаться сложной задачей, особенно когда вы имеете дело с стойкими пятнами или неприятным запахом. Однако один домашний метод набирает популярность благодаря своей эффективности и простоте. Используя белый уксус и пищевую соду, вы можете вернуть своим коврам прежний вид.

Простые ингредиенты

Прежде всего - ингредиенты. Вам понадобится белый уксус и пищевая сода, вода, пустая бутылка с распылителем и чистая ткань или губка. Эти ингредиенты довольно распространены, поэтому они есть в большинстве домов. К тому же они являются эффективными средствами для чистки ковров дома.

Легкие шаги по чистке ковра

  1. Приготовление раствора: начните с смешивания одной чашки белого уксуса с одной чашкой воды в пульверизаторе. Эта смесь является основой для того, чтобы почистить ковры в домашних условиях и удалить пятна и запахи.
  2. Применение: Распылите раствор на пятно на ковре, смачивая только пораженный участок, не намачивая ковер.
  3. Действие: дайте раствору уксуса подействовать 5-10 минут. Это позволит ему проникнуть в пятно и начать его растворять.
  4. Использование пищевой соды: посыпьте пищевой содой влажный участок. Вы увидите шипучую реакцию, которая является признаком того, что смесь действует против пятна.
  5. Нежная чистка: через несколько минут, когда шипение прекратится, используйте чистую ткань или губку, чтобы аккуратно потереть область. Этот шаг имеет решающее значение для того, как эффективно чистить ковры в домашних условиях.
  6. Последний штрих: пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки пищевой соды, оставив ковер чистым и обновленным.

Почему этот способ так хорошо подходит для чистки ковров в домашних условиях

Белый уксус и пищевая сода известны своими очищающими и дезинфицирующими свойствами. Уксус помогает растворять пятна и нейтрализовать запахи, а пищевая сода - отличное моющее и дезодорирующее средство. Вместе они создают мощное сочетание, которое может эффективно удалять пятна от домашних животных, еду и пролитые напитки, а также неприятные запахи.

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Как чистить ковры дома: дополнительные советы

  • Всегда проверяйте небольшой скрытый участок ковра, чтобы убедиться, что раствор не повредит цвет или текстуру.
  • Для более сложных пятен вы можете повторить процесс несколько раз.
  • Помимо того, что вы знаете, как чистить ковры дома, важно поддерживать регулярную процедуру чистки.

Этот домашний трюк не только прост в исполнении, но и экологичен и безопасен для дома с детьми и домашними животными.

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