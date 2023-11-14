От желтого до чистого белого: как быстро очистить дно унитаза в домашних условиях

Как отчистить унитаз от желтого налета / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Задача поддержания безупречной чистоты ванной комнаты - задача, особенно с учетом того, что она является одним из самых посещаемых мест в доме. Унитаз, даже если вы его постоянно чистите, подвергается воздействию бактерий и неприятных запахов. Но гигиена здесь не единственная проблема.

Вы замечали, как со временем ярко-белый цвет вашего туалета приобретает желтый или коричневый оттенок? Это связано с минералами, такими как известь и другие отложения, которые, к сожалению, попадают в воду, которую мы используем каждый день.

Однако есть хорошие новости. Есть дешевые и простые методы очистки, которые помогут почистить дно унитаза и оставить его таким же блестящим, как и в тот день, когда вы его установили.

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Три экономных и эффективных решения для очистки дна унитаза

Уксус, пищевая сода и лимон: выигрышная комбинация. Скорее всего, эти ингредиенты уже есть на вашей кухне. Смешайте стакан белого уксуса, две столовые ложки пищевой соды и лимонный сок. Залейте этим раствором дно унитаза и дайте ему постоять 30 минут. Затем возьмите щетку и энергично потрите. Если вы заметили более стойкие пятна, вы можете использовать мягкую губку.

Пищевая сода и перекись водорода: это еще один мощный дуэт, который поможет очистить дно унитаза. Смешайте 100 граммов пищевой соды с двумя столовыми ложками перекиси водорода до получения пасты. Нанесите на пятна и оставьте на 20 минут. Когда закончите, потрите щеткой и смойте.

Coca-Cola также помогает: хотя это звучит необычно, этот безалкогольный напиток может стать вашим помощником. Вылейте содержимое банки объемом 33 мл в унитаз и подождите пол часа. Затем потрите щеткой и смойте. Если вы хотите добиться идеального цвета дна, объедините этот метод с одним из двух предыдущих.

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