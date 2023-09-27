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Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

Юлия Куришко
27 сентября 2023, 12:49 обновлено 27 сентября, 12:59
Как избавиться от мошек в цветах с помощью спичек и получить здоровое растение - Главред собрал полезные советы, чтобы вылечить растения в горшке.
Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение
Мошки в вазоне / коллаж: Главред, фото: instagram / flowerpots_lviv, pixabay.com

Завелись мошки в вазоне - с этой проблемой сталкивается много хозяек и садоводов. Стоит сразу начинать борьбу с вредителями, как только вы их увидели в горшке цветов. Мошки вредят не только растению, но и создают неприятный запах дома. Главред разобрался, как вывести мошки в вазонах, а растения имели красивый вид.

Мелкие мошки в вазоне: что стоит знать о них

Прежде чем начинать борьбу с вредителями в горшках с цветами, стоит разобраться, какие насекомые могут жить в вазонах. Мошки могут периодически появляться от переувлажнения земли, зимой, или в плохо продезинфицированной почве. Также стоит знать, что мошки в вазонах могут быть темные и белые.

Обычно на цветках в вазонах распространены следующие насекомые:

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  • ногохвостки (семейство Poduridae);
  • цветочные-сциариды;
  • белокрылка, по научному-алероидида;
  • плодовые мошки-дрозофилы.

Как избавиться от мошек в цветах народными средствами

  • Апельсин имеет в себе много витаминов, А вот его кожура - эфирные масла, которые отпугивают насекомых. Апельсиновую кожуру можно высушить и измельчить, чтобы смешать с почвой. Хотя можно также и выложить засушенные кусочки, однако не забывайте возобновлять апельсиновые кожуры.
  • Перекись водорода также хорошо помогает уничтожить насекомых в вазоне. Для раствора нужно 2 столовые ложки перекиси развести в литре воды, а затем стоит обильно опрыскивать землю. Такой раствор уничтожит и личинок, и крупных насекомых.
  • Известен способ, как избавиться от мошки, с применением спичек. Нужно взять несколько спичек и воткнуть их в почву головками с серой вниз. Затем стоит немного полить водой, а через несколько дней заменить.

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