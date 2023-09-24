Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

Комнатные растения - это настоящая гордость любой хозяйки, но забота о них включает в себя и выбор подходящей воды для полива. Мы рассмотрим, можно ли поливать комнатные растения водой из-под крана, как подготовить воду для полива.
Можно ли поливать комнатные растения водой из-под крана?
Вода из-под крана обычно содержит минералы и хлор, которые могут быть вредными для некоторых комнатных растений. Однако большинство комнатных растений могут пережить полив водой из-под крана, если вода не слишком хлорирована и не содержит избыточных минералов.
Если у вас есть сомнения относительно качества воды, лучше использовать фильтрованную или осаженную воду.
Как подготовить воду для полива комнатных растений?
- Фильтрация: Использование фильтрованной воды помогает убрать излишние хлор и минералы из воды, делая ее более подходящей для растений.
- Осаждение: Оставьте воду отстояться на несколько часов или даже ночей перед поливом. Это помогает хлору выпариться и уменьшает жесткость воды.
- Дистиллированная вода: Дистиллированная вода лишена минералов и хлора, что делает ее отличным выбором для полива, особенно для растений, чувствительных к минералам.
Какие комнатные растения любят кислую воду?
Некоторые комнатные растения, такие как азалии, гардении и гибискусы, предпочитают кислую воду. Если вы выращиваете такие растения, можно добавить несколько капель лимонного сока в воду перед поливом или использовать дистиллированную воду, которая обычно имеет низкий уровень pH.
Правильный выбор воды для полива помогает вам обеспечить здоровый рост и развитие ваших комнатных растений.
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