Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

Главред расскажет, где должны стоять фиалки в квартире.

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Что символизирует цветок фиалка: / коллаж: Главред, фото: скриншот

Комнатные растения любят и садят многие хозяйки. Каждый цветок имеет свою энергетику и может привлечь в дом разное. Мы расскажем, какая энергетика у фиалки и что может принести этот цветок.

Что символизирует цветок фиалка

Цветок Фиалка - это всегда о чувственности, мягкости, доброте и успехе. Однако также играет роль то, какого именно цвета фиалка. Красная, например, символизирует материальное благополучие, достаток и любовь. Фиолетовая, в свою очередь, помогает находить выход из любых ситуаций и укрепляет отношения.

Можно ли фиалки держать в квартире

Как вы уже поняли, фиалка - цветок, который приносит в дом только хорошее. Согласно знаниям Фэншуй, это практически лучшее комнатное растение, оно сглаживает конфликты, радует и укрепляет любовь.

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Где должны стоять фиалки в квартире

Фэншуй гласит, что лучше всего фиалка чувствует себя и отдает энергию, если ставить её в детской комнате. Также неплохо поставить и любовться фиалкой на кухне. Главное - чтобы был рассеянный свет и поворачивать цветок раз в две недели, тогда он будет расти равномерно.

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