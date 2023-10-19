Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалолом

Женщина показала старый, но рабочий способ очистки нержавеющих кастрюль.
Каждый из нас, наверное, сталкивался с ситуацией, когда нержавеющая кастрюля начинает темнеть, но отчаиваться не стоит - есть необычный способ вернуть блеск вашей кастрюле.
Метод, которым пользовались еще наши бабушки - обычный корвалол.
Что потребуется:
- Нержавеющая кастрюля.
- Корвалол.
Как очистить кастрюлю корвалолом?
- Налейте немного корвалола на темные пятна внутри кастрюли.
- Нежно потрите губкой или мягкой тканью.
- Поднимите кастрюлю и посмотрите, как потемневшие пятна и загрязнения начинают исчезать.
- Промойте кастрюлю под проточной водой.
Этот нестандартный способ поможет вам очистить вашу нержавеющую кастрюлю и вернуть ей первозданный вид. И не забудьте промыть ее хорошо перед использованием.
Смотрите видео о том, как очистить кастрюлю корвалолом:
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