Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалолом

Женщина показала старый, но рабочий способ очистки нержавеющих кастрюль.

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Как очистить кастрюлю корвалолом / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Каждый из нас, наверное, сталкивался с ситуацией, когда нержавеющая кастрюля начинает темнеть, но отчаиваться не стоит - есть необычный способ вернуть блеск вашей кастрюле.

Метод, которым пользовались еще наши бабушки - обычный корвалол.

Что потребуется:

Нержавеющая кастрюля.

Корвалол.

Как очистить кастрюлю корвалолом?

Налейте немного корвалола на темные пятна внутри кастрюли. Нежно потрите губкой или мягкой тканью. Поднимите кастрюлю и посмотрите, как потемневшие пятна и загрязнения начинают исчезать. Промойте кастрюлю под проточной водой.

Этот нестандартный способ поможет вам очистить вашу нержавеющую кастрюлю и вернуть ей первозданный вид. И не забудьте промыть ее хорошо перед использованием.

Смотрите видео о том, как очистить кастрюлю корвалолом:

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