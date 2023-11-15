Блеск без усилий: как быстро очистить чашки от налета

Давайте разберемся, чем отмыть старый чайный налет и как отбелить кружки внутри.

https://glavred.info/lifehack/blesk-bez-usiliy-kak-bystro-ochistit-chashki-ot-naleta-10516951.html Ссылка скопирована

Как быстро очистить чашки от налета / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Часто сталкиваетесь с проблемой чайного налета в ваших любимых чашках? Не беспокойтесь, у нас есть эффективные и быстрые способы, которые вернут вашей посуде первозданный блеск.

Давайте разберемся, чем отмыть старый чайный налет и как отбелить кружки внутри.

Чем отмыть старый чайный налет?

Используйте обычный столовый уксус. Смешайте его с равным количеством воды и нагрейте в микроволновой печи. Затем оставьте чашки в этом растворе на несколько часов. Этот метод справится с налетом и придаст чашкам свежесть.

видео дня

Как отбелить кружки внутри?

Отбеливание чашек можно провести с помощью смеси лимонного сока и соды. Намочите внутреннюю поверхность чашки лимонным соком, посыпьте содой и аккуратно почистите губкой. Этот метод не только отбелит кружки, но и придаст им легкий цитрусовый аромат.

Как почистить кружки содой?

Сода - отличное средство для борьбы с налетом. Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения пасты. Нанесите эту пасту на внутреннюю поверхность чашки и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно почистите губкой или щеткой. Сода не только эффективно удаляет налет, но и придает чашкам чистоту и свежесть.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.