Блеск без усилий: как быстро очистить чашки от налета

Часто сталкиваетесь с проблемой чайного налета в ваших любимых чашках? Не беспокойтесь, у нас есть эффективные и быстрые способы, которые вернут вашей посуде первозданный блеск.
Давайте разберемся, чем отмыть старый чайный налет и как отбелить кружки внутри.
Чем отмыть старый чайный налет?
Используйте обычный столовый уксус. Смешайте его с равным количеством воды и нагрейте в микроволновой печи. Затем оставьте чашки в этом растворе на несколько часов. Этот метод справится с налетом и придаст чашкам свежесть.
Как отбелить кружки внутри?
Отбеливание чашек можно провести с помощью смеси лимонного сока и соды. Намочите внутреннюю поверхность чашки лимонным соком, посыпьте содой и аккуратно почистите губкой. Этот метод не только отбелит кружки, но и придаст им легкий цитрусовый аромат.
Как почистить кружки содой?
Сода - отличное средство для борьбы с налетом. Смешайте соду с небольшим количеством воды до получения пасты. Нанесите эту пасту на внутреннюю поверхность чашки и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно почистите губкой или щеткой. Сода не только эффективно удаляет налет, но и придает чашкам чистоту и свежесть.
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