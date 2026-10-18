Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

Натуральный настой придает волосам золотистые и медные оттенки и не раздражает кожу головы.

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Как скрыть седину без окрашивания / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему луковая шелуха маскирует седину

Как приготовить домашний тоник для волос

Многим людям не нравятся седые волосы, поэтому они пытаются их замаскировать. Самым распространенным вариантом является краска, однако она требует регулярного обновления и может повреждать пряди.

Главред решил разобраться, как можно замаскировать седые волосы без окрашивания.

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Чем можно тонировать седые волосы

Луковая шелуха, которая обычно оказывается в мусорном ведре, может стать натуральной альтернативой краске для волос и постепенно маскировать седину, пишет Diario Uno.

Регулярное применение настоя придает седым прядям золотистые и медные оттенки, а кожа головы не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.

Почему луковая шелуха окрашивает волосы

Внешняя кожица лука, особенно фиолетовых и классических золотистых сортов, содержит много серы, кверцетина и природных пигментов. Эти соединения не только окрашивают волосы, но и укрепляют фолликулы, а также замедляют выпадение волос.

Средство действует мягко, как тонирующая ванна: седина окрашивается не сразу, а с каждым новым применением. В результате седые пряди плавно сливаются с остальными волосами без окрашивания.

Как приготовить и нанести тоник

Для отвара понадобится сухая луковая шелуха, которую предварительно слегка промывают от остатков грязи. Луковую шелуху кладут в кастрюлю с 500 мл воды, доводят до кипения на среднем огне, а затем варят еще 20 минут на слабом, пока жидкость не станет темной и насыщенной.

Готовый отвар снимают с огня и полностью остужают. Едва теплую или холодную жидкость процеживают через мелкое ситечко, чтобы не осталось частиц шелухи.

В качестве фиксатора цвета можно добавить столовую ложку яблочного уксуса и тщательно перемешать.

Тоник наносят на чистые, еще влажные волосы после обычного мытья: поливают им седые участки или равномерно распыляют из пульверизатора от корней до кончиков.

Смесь легкими круговыми движениями втирают в кожу головы и оставляют на 30–40 минут, а усилить эффект поможет шапочка для душа.

В заключение волосы тщательно ополаскивают теплой или прохладной водой. Повторно мыть голову шампунем после процедуры не нужно.

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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