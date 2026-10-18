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Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

Мария Николишин
18 октября 2026, 10:18
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Натуральный настой придает волосам золотистые и медные оттенки и не раздражает кожу головы.
Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство
Как скрыть седину без окрашивания / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему луковая шелуха маскирует седину
  • Как приготовить домашний тоник для волос

Многим людям не нравятся седые волосы, поэтому они пытаются их замаскировать. Самым распространенным вариантом является краска, однако она требует регулярного обновления и может повреждать пряди.

Главред решил разобраться, как можно замаскировать седые волосы без окрашивания.

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Чем можно тонировать седые волосы

Луковая шелуха, которая обычно оказывается в мусорном ведре, может стать натуральной альтернативой краске для волос и постепенно маскировать седину, пишет Diario Uno.

Регулярное применение настоя придает седым прядям золотистые и медные оттенки, а кожа головы не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.

Почему луковая шелуха окрашивает волосы

Внешняя кожица лука, особенно фиолетовых и классических золотистых сортов, содержит много серы, кверцетина и природных пигментов. Эти соединения не только окрашивают волосы, но и укрепляют фолликулы, а также замедляют выпадение волос.

Средство действует мягко, как тонирующая ванна: седина окрашивается не сразу, а с каждым новым применением. В результате седые пряди плавно сливаются с остальными волосами без окрашивания.

Как приготовить и нанести тоник

Для отвара понадобится сухая луковая шелуха, которую предварительно слегка промывают от остатков грязи. Луковую шелуху кладут в кастрюлю с 500 мл воды, доводят до кипения на среднем огне, а затем варят еще 20 минут на слабом, пока жидкость не станет темной и насыщенной.

Готовый отвар снимают с огня и полностью остужают. Едва теплую или холодную жидкость процеживают через мелкое ситечко, чтобы не осталось частиц шелухи.

В качестве фиксатора цвета можно добавить столовую ложку яблочного уксуса и тщательно перемешать.

Тоник наносят на чистые, еще влажные волосы после обычного мытья: поливают им седые участки или равномерно распыляют из пульверизатора от корней до кончиков.

Смесь легкими круговыми движениями втирают в кожу головы и оставляют на 30–40 минут, а усилить эффект поможет шапочка для душа.

В заключение волосы тщательно ополаскивают теплой или прохладной водой. Повторно мыть голову шампунем после процедуры не нужно.

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Об источнике: Diario Uno

Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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