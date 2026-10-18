Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

Вы узнаете:
- Почему луковая шелуха маскирует седину
- Как приготовить домашний тоник для волос
Многим людям не нравятся седые волосы, поэтому они пытаются их замаскировать. Самым распространенным вариантом является краска, однако она требует регулярного обновления и может повреждать пряди.
Главред решил разобраться, как можно замаскировать седые волосы без окрашивания.
Чем можно тонировать седые волосы
Луковая шелуха, которая обычно оказывается в мусорном ведре, может стать натуральной альтернативой краске для волос и постепенно маскировать седину, пишет Diario Uno.
Регулярное применение настоя придает седым прядям золотистые и медные оттенки, а кожа головы не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.
Почему луковая шелуха окрашивает волосы
Внешняя кожица лука, особенно фиолетовых и классических золотистых сортов, содержит много серы, кверцетина и природных пигментов. Эти соединения не только окрашивают волосы, но и укрепляют фолликулы, а также замедляют выпадение волос.
Средство действует мягко, как тонирующая ванна: седина окрашивается не сразу, а с каждым новым применением. В результате седые пряди плавно сливаются с остальными волосами без окрашивания.
Как приготовить и нанести тоник
Для отвара понадобится сухая луковая шелуха, которую предварительно слегка промывают от остатков грязи. Луковую шелуху кладут в кастрюлю с 500 мл воды, доводят до кипения на среднем огне, а затем варят еще 20 минут на слабом, пока жидкость не станет темной и насыщенной.
Готовый отвар снимают с огня и полностью остужают. Едва теплую или холодную жидкость процеживают через мелкое ситечко, чтобы не осталось частиц шелухи.
В качестве фиксатора цвета можно добавить столовую ложку яблочного уксуса и тщательно перемешать.
Тоник наносят на чистые, еще влажные волосы после обычного мытья: поливают им седые участки или равномерно распыляют из пульверизатора от корней до кончиков.
Смесь легкими круговыми движениями втирают в кожу головы и оставляют на 30–40 минут, а усилить эффект поможет шапочка для душа.
В заключение волосы тщательно ополаскивают теплой или прохладной водой. Повторно мыть голову шампунем после процедуры не нужно.
Читайте также:
- Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить внимание
- Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста
- Что надеть, если надоели джинсы: 5 альтернатив
Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред