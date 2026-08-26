Волосы будут расти в два раза быстрее — научный секрет с оливковым маслом

О чём вы узнаете:
- Польза оливкового масла для волос
- Как уменьшить сухость волос
- Как правильно смыть масло
Оливковое масло давно используется в домашнем уходе за волосами благодаря содержанию жирных кислот и других природных соединений. Оно может помочь смягчить сухие волосы, уменьшить их ломкость и сделать пряди более гладкими и блестящими. Главред расскажет подробнее.
Продукт может быть полезен прежде всего для сухих, поврежденных или склонных к ломкости волос. Как сообщает изданиеEl Cronista, специалисты выделяют несколько свойств оливкового масла, благодаря которым его используют в косметическом уходе.
Свойства оливкового масла для волос
Оливковое масло может влиять преимущественно на внешнее состояние волос, образуя на их поверхности защитный липидный слой. Это помогает уменьшить потерю влаги и сделать волосы более гладкими.
- Уменьшение сухости: масло смягчает волосы и помогает удерживать влагу, поэтому особенно хорошо подходит для сухих и пересушенных прядей.
- Больше блеска и гладкости: нанесение небольшого количества масла на длину волос может сделать их более гладкими, уменьшить пушистость и придать блеск.
- Защита от ломкости: липиды оливкового масла могут частично проникать в волокно волоса и уменьшать повреждения, связанные с механическим воздействием. Это особенно актуально для сухих и поврежденных волос.
- Уход за сухой кожей головы: небольшое количество масла может временно смягчить сухую кожу и уменьшить ощущение стянутости. В то же время оно не является универсальным средством для лечения перхоти или дерматологических заболеваний.
В то же время нет достаточных доказательств, чтобы считать оливковое масло проверенным средством против выпадения волос или гарантировать ускорение их роста. Если волосы начали выпадать значительно сильнее, чем обычно, причину лучше выяснить вместе с дерматологом.
Видео о том, как делать оливковую маску для волос, можно посмотреть здесь:
Как правильно применять оливковое масло
Удобнее всего использовать масло в качестве средства для ухода за длиной волос перед мытьем или наносить его в небольшом количестве на сухие кончики.
- Для длины: нанесите небольшое количество масла на волосы, уделяя особое внимание сухим кончикам. Оставьте на 20–30 минут, а затем тщательно смойте шампунем.
- Для кончиков: несколько капель можно растереть в ладонях и нанести на кончики уже вымытых и высушенных волос. Главное - не переборщить, чтобы пряди не выглядели жирными.
- Для кожи головы: если кожа сухая, небольшое количество масла можно нанести перед мытьем. Однако при склонности к жирности, зуду или появлению перхоти такой способ может не подойти.
Перед первым использованием стоит проверить реакцию кожи на небольшом участке. Не наносите большое количество масла на кожу головы и тщательно смывайте его после процедуры. Оливковое масло является косметическим средством ухода, а не средством лечения выпадения волос или заболеваний кожи головы.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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