РФ готовит новые удары по Украине и может пойти на крайние меры — Bloomberg назвало цели

Россия готовит новые удары по Украине на фоне провала переговоров. Москва может усилить ракетные атаки, а ядерный сценарий обсуждается как крайняя мера.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-novye-udary-po-ukraine-i-mozhet-poyti-na-kraynie-mery-bloomberg-nazvalo-celi-10791611.html Ссылка скопирована

Россия готовит новые удары по Украине - Bloomberg назвал цели атак / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россия может усилить удары по Киеву и инфраструктуре

Кремль считает переговоры фактически провалившимися

В Москве не исключают ядерного сценария

Страна-агрессор Россия готовит новую волну ударов по Украине. В Кремле считают, что переговоры о мире зашли в тупик, а Москва может перейти к дальнейшей эскалации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех лиц, приближенных к Кремлю, которые говорили на условиях анонимности.

По данным издания, Москва рассматривает возможность применения обычных баллистических ракет для нанесения более мощных ударов. Российские источники также утверждают, что нынешний этап войны еще не достиг пика обострения.

видео дня

"В настоящее время Россия рассматривает возможность усиления мощных ударов обычными баллистическими ракетами по Киеву, в частности по центру столицы, и объектам инфраструктуры в других украинских городах", - указали источники издания.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В Кремле все более критично оценивают результат дипломатических усилий. По словам собеседников Bloomberg, переговорные рамки фактически развалились, а ожидания от возможного приезда Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москву остаются крайне низкими.

Отдельно в материале речь идет о реакции Кремля на украинские удары по российской территории. Москва всё чаще трактует их как атаки с участием стран НАТО, поскольку государства Альянса передают Украине вооружение и разведданные.

Сам Владимир Путин недавно публично намекнул на возможность более жесткого ответа.

"Украина открыла этот ящик Пандоры. Что ж, будьте готовы к ответному удару по вашим наиболее уязвимым секторам экономики", - сказал Путин.

По информации Bloomberg, в Москве считают, что санкции и атаки на российскую энергетическую и логистическую инфраструктуру не заставили российского президента отказаться от продолжения войны. Часть кремлевских собеседников также убеждена, что Россия уже пошла на ряд уступок, которые якобы ослабили её позиции.

На этом фоне в российских властных кругах возникли опасения относительно еще более опасного развития событий. По словам источников издания, некоторые чиновники все чаще допускают, что Путин в крайнем случае может прибегнуть к тактическому ядерному оружию.

В то же время Bloomberg отмечает, что каких-либо признаков подготовки России к его применению в Украине пока нет. Тактическое ядерное оружие имеет меньшую мощность и дальность, чем стратегические системы, однако его использование могло бы привести к масштабным последствиям из-за радиоактивного загрязнения.

Старший научный сотрудник Брукингского института и бывшая советница трёх президентов США по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл считает, что российский диктатор и военный преступник Путин проверяет пределы допустимого для Запада.

"Для Путина нигде не видно признаков коллективной воли сопротивляться ему, а способов, с помощью которых он может сломить людей, - множество. Именно поэтому чрезвычайно важны согласованные, коллективные и последовательные усилия, направленные на противодействие его действиям и ведение дипломатических переговоров. У него есть четкая цель, а мы разбегаемся в разные стороны", - сказала Хилл.

Она также отметила, что при администрации Джо Байдена Вашингтон фактически предупреждал Москву о мощном конвенционном ответе в случае применения ядерного оружия. В то же время, по её мнению, в отношении позиции Дональда Трампа в таком случае уверенности меньше.

Дополнительным сдерживающим фактором остаются позиции ключевых партнеров России. Китай и Индия выступали против применения ядерного оружия, а Китай, по словам украинских и европейских представителей, отдельно призвал Москву даже не рассматривать такой сценарий.

В то же время директор Центра "Карнеги Россия-Евразия" Александр Габуев считает ядерный вариант маловероятным из-за его ограниченной военной пользы и чрезвычайно высокой политической цены.

"Риск применения Россией тактического ядерного оружия остается крайне низким, поскольку его военная эффективность на современном разрозненном поле боя ограничена, тогда как политическая цена нарушения ядерного табу будет высокой", - отметил Габуев.

По его словам, пока у Москвы есть возможность усиливать боевые действия обычными средствами, необходимости переступать ядерный порог у Кремля нет.

"Пока у Москвы есть возможности для эскалации конфликта с помощью обычного оружия, в частности путем усиления ракетных ударов, у нее мало стимулов пересекать ядерный порог", - добавил Габуев.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

Какие города могут стать целями российских ударов - комментарий эксперта

Россия может расширить географию ракетных ударов по Украине, а Киев будет оставаться для Кремля приоритетной целью до конца войны. Под угрозой также могут оказаться областные центры, ключевые города и районы, доступные для атак из Крыма, Курской и Брянской областей. Об этом сообщил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

По его словам, Москва имеет возможность усиливать ракетно-дроновые атаки благодаря имеющимся ресурсам. Украина, подчеркивает эксперт, должна противодействовать такому наращиванию еще до того, как оно примет более широкие масштабы.

"Они могут использовать против Украины больше баллистических ракет, больше реактивных дронов. Именно благодаря этому россияне способны усилить эффект от нанесения таких ударов. Нам нужно действовать на опережение, чтобы этого увеличения потенциала не произошло", - рассказал Романенко.

Отдельно эксперт обратил внимание на возможный масштаб кампании. По его оценке, выбор направлений будет зависеть от количества средств, которые Россия сможет накопить и задействовать в атаках.

"Киев стоит у них на первом месте среди целей, и это не изменится до конца войны. Но удары будут наноситься не только по столице. Здесь вопрос в наличии средств. Если бы у Путина было больше баллистического оружия, он бы им обстреливал и Киев, и все областные центры, и ключевые города", - отметил Романенко.

Он также указывает, что тенденция к более активному применению баллистических ракет и реактивных беспилотников уже прослеживается. Особым периодом риска может стать холодное время года, когда противник традиционно ищет наиболее уязвимые для страны цели.

"Они, безусловно, будут накапливать ресурсы для того, чтобы наносить удары по объектам, повреждение которых будет для Украины наиболее болезненным в холодный период", - добавил Романенко.

Российские войска при этом могут менять направления атак. После ударов по Одессе и области внимание может сместиться на Киев и Киевскую область, при этом под угрозой остаются гражданская инфраструктура, железная дорога и места массового скопления людей. Среди таких атак упоминается удар по торговому центру в Кривом Роге.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Черниговский городской совет проинформировал о последствиях утреннего удара реактивного беспилотника по Чернигову. Согласно сообщению, разрушен дом и возник пожар в прилегающих зданиях. В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки, ранена 14-летняя девочка.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил об атаках России по Запорожью. В результате ударов погибли трое человек, в Киеве поврежден многоэтажный жилой дом.

В то же время мониторинговые каналы предупредили о повышенном уровне угрозы для крупных торгово-развлекательных комплексов в Чернигове и Полтаве. В сообщении рекомендовалось временно воздержаться от посещения таких объектов. Мониторы призвали немедленно направляться в ближайшее укрытие в случае сигнала воздушной тревоги.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), поставщик финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред