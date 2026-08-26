Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

Юрий Берендий
26 августа 2026, 17:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Визит директора ЦРУ не связан с громкими версиями, которые распространялись ранее, отметил Трамп.
Трамп назвал истинную причину визита главы ЦРУ Ретклиффа в Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп назвал поездку Ретклиффа в Москву полурутинной
  • Президент США вновь заявил, что хочет завершения войны

Президент США Дональд Трамп опроверг громкие предположения относительно визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и назвал его поездку фактически рутинной. В то же время он заявил, что этот контакт может быть связан с усилиями по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Глена Бека.

Журналист попросил Трампа объяснить причины поездки Ретклиффа в Россию на фоне многочисленных предположений о возможных договоренностях между Вашингтоном и Москвой. Среди версий звучали, в частности, вопросы НАТО, санкций против Ирана и потенциальных шагов Кремля.

видео дня

Трамп отверг эти предположения и заявил, что поездка директора ЦРУ носит иной характер.

"Ну, ничто из перечисленного. Он там, знаете, в рамках, так сказать, полурутинной поездки. Мне не хочется разочаровывать людей", - заявил Трамп.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Сообщение в Telegram-канале
Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Президент США дал понять, что визит Ретклиффа всё же может иметь практическое значение для переговорного процесса. По словам Трампа, Вашингтон продолжает работать над прекращением войны, а глава ЦРУ отправился в Россию не случайно.

"Джон Ретклифф - замечательный парень. Он возглавляет ЦРУ, и он оказался там не просто так. И что-то действительно может получиться. Мы очень упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. И, честно говоря, они оба [вероятно, речь идет о президенте Украины Зеленском и российском диктаторе и военном преступнике Путине, - ред.] этого хотят", - заявил Трамп.

В то же время американский президент не уточнил, о каких именно результатах может идти речь. Отдельно он вернулся к теме войны и заявил, что стремится к её завершению.

"Эта война никогда бы не началась, если бы президентом был я", - в очередной раз заявил глава США.

Может ли Трамп выйти из процесса урегулирования войны РФ против Украины - комментарий эксперта

Президент США Дональд Трамп может либо переложить ответственность за войну в Украине на Европу, либо продолжить поддержку Киева. В то же время возможности Вашингтона по усилению украинской противовоздушной обороны могут быть ограничены нехваткой ракет в самих США. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Патриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал Семиволос.

Трамп и "его" войны / Инфографика: Главред

Визит Ретклиффа в Москву и мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф отправился в Москву с первым визитом в этой должности. По сообщениям СМИ, перелет был осуществлен на военном транспортном самолете. Накануне Вашингтон якобы попросил Киев приостановить удары по Москве.

Президент Владимир Зеленский сообщал о совместной работе Украины с США и европейскими партнерами над новыми мирными предложениями. Среди ключевых пунктов СМИ называли прекращение огня, взаимный отвод войск, возможное создание специальной зоны на Донбассе и определение роли ЕС и НАТО в системе безопасности Украины.

Журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что визит спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину был отложен. По данным источников, поездку отложили из-за усиления ракетных и дроновых ударов по Киеву на прошлой неделе.

Читайте также:

О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине ЦРУ Дональд Трамп новости Украины Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

17:20Мир
"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:45Фронт
Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателю

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

Последние новости

18:10

Почему старые бабушкины кастрюли нельзя ставить на плиту — объяснение вас удивит

17:55

Какое масло самое полезное для жарки: ответ диетологов удивит многих

17:50

Желтые наволочки больше не проблема: простой раствор вернет им ослепительную белизну

17:36

Зачем класть монету в морозилку: полезный совет перед отпуском

17:20

"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в МосквуВидео

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
17:10

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

17:02

Терехов: Ветераны должны беспрепятственно получать статус, жилье и работу

16:59

Зачем класть губку в стиральную машину: какую пользу она приносит при стирке

16:57

Зачем класть лавровый лист в морозилку: кулинары назвали неожиданную причину

Реклама
16:45

"Наибольшая опасность": в DeepState предупредили об угрозе окружения крупного города

16:44

Класть ли банан в холодильник — подскажет цвет кожуры: как правильно хранить фрукт

16:28

"Операция позади": популярный актер получил серьезную травму

16:20

Сентябрь перевернет всё: кто из знаков зодиака станет счастливчиком месяца

16:10

Новый мирный план Зеленского: на какие уступки готова Украина и что получит Россия

16:08

Зеленский с новым главкомом прибыл на фронт: принято решение об усилении Донетчины

15:59

Доллар и евро пошли в резкое пике: новый курс валют на 27 августа

15:54

Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилистаВидео

15:49

Куда исчез колорадский жук в Украине и вернется ли он снова: разъяснения ученой

15:43

Зачем класть деревянную ложку на кастрюлю — истинное назначение

14:30

НАБУ, САП и ВАКС превращаются в "параллельное правительство" и инструмент политической борьбы - The Economist

Реклама
14:30

Существует лишь одно условие, при котором война в Украине закончится - Atlantic Council

14:27

"Я не верю Путину": Келлог удивил заявлением о сроках окончания войны

14:06

"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

13:41

Могут разрушить фундамент: какие деревья не стоит сажать возле домаВидео

13:21

Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президентаВидео

12:51

Сразу 16 целей: ВСУ поразили объекты, с которых РФ регулярно атакует УкраинуВидео

12:46

Слово "обідитись" является калькой с русского языка: как говорить правильно

12:26

Командиры боевых подразделений Сил обороны Украины, объединившиеся в Христианский корпус, выразили поддержку Кириллу Буданову

12:22

Посудомойка прослужит меньше: какая популярная привычка может навредить технике

12:08

"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в КанадеВидео

12:00

Чем отмыть крышки банок от стойкого запаха: хитрый трюк хозяек

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

11:34

Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температураВидео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 августа: Львам — неожиданность, Девам — прибыль

11:17

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:09

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

10:35

"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

10:14

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:07

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

Реклама
09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

05:31

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять