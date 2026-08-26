"Не хочется разочаровывать": Трамп назвал настоящую причину визита главы ЦРУ в Москву

Визит директора ЦРУ не связан с громкими версиями, которые распространялись ранее, отметил Трамп.

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Трамп назвал истинную причину визита главы ЦРУ Ретклиффа в Москву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Трамп назвал поездку Ретклиффа в Москву полурутинной

Президент США вновь заявил, что хочет завершения войны

Президент США Дональд Трамп опроверг громкие предположения относительно визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и назвал его поездку фактически рутинной. В то же время он заявил, что этот контакт может быть связан с усилиями по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Глена Бека.

Журналист попросил Трампа объяснить причины поездки Ретклиффа в Россию на фоне многочисленных предположений о возможных договоренностях между Вашингтоном и Москвой. Среди версий звучали, в частности, вопросы НАТО, санкций против Ирана и потенциальных шагов Кремля.

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Трамп отверг эти предположения и заявил, что поездка директора ЦРУ носит иной характер.

"Ну, ничто из перечисленного. Он там, знаете, в рамках, так сказать, полурутинной поездки. Мне не хочется разочаровывать людей", - заявил Трамп.

Смотрите видео с заявлением Трампа:

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Президент США дал понять, что визит Ретклиффа всё же может иметь практическое значение для переговорного процесса. По словам Трампа, Вашингтон продолжает работать над прекращением войны, а глава ЦРУ отправился в Россию не случайно.

"Джон Ретклифф - замечательный парень. Он возглавляет ЦРУ, и он оказался там не просто так. И что-то действительно может получиться. Мы очень упорно работаем, чтобы положить конец этой войне. И, честно говоря, они оба [вероятно, речь идет о президенте Украины Зеленском и российском диктаторе и военном преступнике Путине, - ред.] этого хотят", - заявил Трамп.

В то же время американский президент не уточнил, о каких именно результатах может идти речь. Отдельно он вернулся к теме войны и заявил, что стремится к её завершению.

"Эта война никогда бы не началась, если бы президентом был я", - в очередной раз заявил глава США.

Может ли Трамп выйти из процесса урегулирования войны РФ против Украины - комментарий эксперта

Президент США Дональд Трамп может либо переложить ответственность за войну в Украине на Европу, либо продолжить поддержку Киева. В то же время возможности Вашингтона по усилению украинской противовоздушной обороны могут быть ограничены нехваткой ракет в самих США. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Трамп может сказать: это европейский вопрос, разбирайтесь сами. А может, наоборот, - заявить о поддержке Украины. Но как именно поддержать? Предоставить больше "Патриотов"? В этом я сомневаюсь. Американцы и сами столкнулись с дефицитом этих систем. И, насколько мне известно, именно из-за этого они в значительной степени сократили активные боевые действия", - сказал Семиволос.

Трамп и "его" войны / Инфографика: Главред

Визит Ретклиффа в Москву и мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор Центрального разведывательного управления Джон Ретклифф отправился в Москву с первым визитом в этой должности. По сообщениям СМИ, перелет был осуществлен на военном транспортном самолете. Накануне Вашингтон якобы попросил Киев приостановить удары по Москве.

Президент Владимир Зеленский сообщал о совместной работе Украины с США и европейскими партнерами над новыми мирными предложениями. Среди ключевых пунктов СМИ называли прекращение огня, взаимный отвод войск, возможное создание специальной зоны на Донбассе и определение роли ЕС и НАТО в системе безопасности Украины.

Журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что визит спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину был отложен. По данным источников, поездку отложили из-за усиления ракетных и дроновых ударов по Киеву на прошлой неделе.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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