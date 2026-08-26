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Какие вещи пора заменить в осеннем гардеробе 2026: 4 совета стилиста

Кристина Трохимчук
26 августа 2026, 15:54
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Ольга Иванова назвала вещи, которые уже не актуальны в осеннем гардеробе.
Антитренды осени 2026 года
Антитренды осени 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ottfits; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие устаревшие вещи в осеннем гардеробе 2026 года стоит заменить
  • Чем заменить приталенную косуху и леггинсы
  • Какая модная обувь осенью 2026 года придет на смену лоферам на массивной подошве

Осенний гардероб 2026 года можно обновить без полной замены всех вещей. Достаточно пересмотреть фасоны, утратившие актуальность, и заменить их на более современные силуэты. Главред расскажет о четырёх вещах, на которые стоит обратить внимание во время сезонного обновления.

Чем заменить приталенную косуху в 2026 году

Одной из вещей, которую стилистка Ольга Иванова советует убрать из актуального осеннего гардероба, является приталенная куртка-косуха. Вместо силуэтов, которые были популярны много лет назад, стоит выбирать более объемную верхнюю одежду.

видео дня

"Приталенные куртки-косухи, которые мы носили еще в школьные годы. Очень советую заменить их на более объемные куртки, бомберы или куртки с воротником", - посоветовала Ольга Иванова.

Объемный силуэт позволяет создавать более современные многослойные образы. Такая куртка хорошо сочетается как с базовыми джинсами и брюками, так и с юбками или платьями.

Чем заменить приталеную кожаную куртку
Чем заменить приталенную косуху / скриншот из видео

Пальто-халат из тонкой ткани

Еще одна вещь, которую стилистка предлагает заменить осенью 2026 года, - тонкое пальто-халат с поясом. Вместо него стоит обратить внимание на более структурированные модели прямого кроя.

"Пальто-халат с поясом из очень тонкой ткани. Очень рекомендую заменить их на более актуальные модели прямого кроя с качественным составом ткани и модным фасоном", - пояснила стилистка.

Пальто прямого кроя остается универсальной основой осеннего гардероба. Его можно носить поверх свитеров, жакетов и трикотажных вещей, создавая комфортные образы для прохладной погоды.

Чем заменить пальто-халат
Чем заменить пальто-халат / скриншот из видео

Какие леггинсы носить осенью 2026

Среди вещей, которые также нуждаются в обновлении, стилистка называет леггинсы. Вместо устаревших моделей она советует выбирать базовые варианты, которые легче вписать в современные образы.

"Школьные леггинсы очень рекомендую заменить на обычные базовые, которые будут гораздо интереснее смотреться в образах, а если все-таки хочется кожаные, то советую выбирать прямой крой из плотных материалов", - отметила Ольга Иванова.

Базовые леггинсы можно сочетать с объёмными свитерами, рубашками, жакетами и длинными кардиганами. Если же хочется кожаной фактуры, прямой крой поможет сделать комплект более актуальным.

Леггинсы на осень 2026 года
Легинсы на осень 2026 / скриншот из видео

Какие лоферы будут в моде осенью 2026

Изменения коснутся и обуви. Вместо лоферов с массивной тракторной подошвой стилистка предлагает выбирать более изящные модели с тонкой подошвой и минималистичным дизайном.

"Лоферы на массивной тракторной подошве. Очень советую заменить их на более изящные модели с более тонкой подошвой и лаконичным дизайном, ведь такие модели выглядят гораздо легче и современнее", - посоветовала Ольга Иванова.

Лаконичные лоферы легко сочетать с костюмами, джинсами, брюками и юбками. Они не перегружают образ и могут стать универсальной обувью для осенней капсулы.

Осенние лоферы 2026
Осенние лоферы 2026 / скриншот из видео

Антитренды осени 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Ольга Иванова

Оля Иванова - украинская персональная стилистка и фэшн-блогер из Луцка. Она специализируется на стилизации профессиональных съемок, создании визуального контента для брендов и персональных консультациях по фэшн-стилю и лайфстайлу. На своей странице в Instagram эксперт делится рекомендациями по созданию актуальных аутфитов, идеями стильных образов и трендами современной моды.

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