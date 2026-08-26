Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

Андре Тан показал пять модных трендов на верхнюю одежду, которая будет актуальна этой осенью.

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Андре Тан назвал осенние тренды / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Какие вещи будут в моде

С чем их лучше всего носить

Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что верхняя одежда этой зимой - это не просто про то, чтобы было тепло. На самом деле - это 80 процентов вашего модного образа.

Об этом знаменитость написал на своей странице в Instagram.

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"В этой части разбираем главные тренды верхней одежды и на какие детали стоит обратить внимание перед осенним шопингом", - написал он.

Пальто с вау-фактурой

По словам Андре Тана, модницам нужно будет обратить внимание на пальто с вау-фактурой: жаккард, рельефные поверхности.

Что будет модным этой осенью / Скриншот Instagram/andre_tan_official

Car Coat

Это прямое пальто или удлиненная куртка лаконичного красивого кроя. "В 2026 году ищите клетку, принты или интересные фактуры", - говорит дизайнер.

Что будет модным этой осенью / Скриншот Instagram/andre_tan_official

Дубленки и овчина

Главное правило этого сезона - простой силуэт. Чем проще изделие, тем дороже оно выглядит.

Что будет модным этой осенью / Скриншот Instagram/andre_tan_official

Ветровки и куртки на резинке

Ветровки и куртки на резинке не нужно носить с джинсами. Лучше выбирать юбки и платья, классические брюки, женственная обувь. Именно такой образ на контрасте является очень современным.

Что будет модным этой осенью / Скриншот Instagram/andre_tan_official

Высокий ворот

Запомните эту деталь: поднимите ворот. Эта деталь сделает даже самое простое пальто стильным и модным.

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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