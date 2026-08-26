Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

Кратко:
- Какие вещи будут в моде
- С чем их лучше всего носить
Украинский дизайнер Андре Тан заявил, что верхняя одежда этой зимой - это не просто про то, чтобы было тепло. На самом деле - это 80 процентов вашего модного образа.
Об этом знаменитость написал на своей странице в Instagram.
"В этой части разбираем главные тренды верхней одежды и на какие детали стоит обратить внимание перед осенним шопингом", - написал он.
Пальто с вау-фактурой
По словам Андре Тана, модницам нужно будет обратить внимание на пальто с вау-фактурой: жаккард, рельефные поверхности.
Car Coat
Это прямое пальто или удлиненная куртка лаконичного красивого кроя. "В 2026 году ищите клетку, принты или интересные фактуры", - говорит дизайнер.
Дубленки и овчина
Главное правило этого сезона - простой силуэт. Чем проще изделие, тем дороже оно выглядит.
Ветровки и куртки на резинке
Ветровки и куртки на резинке не нужно носить с джинсами. Лучше выбирать юбки и платья, классические брюки, женственная обувь. Именно такой образ на контрасте является очень современным.
Высокий ворот
Запомните эту деталь: поднимите ворот. Эта деталь сделает даже самое простое пальто стильным и модным.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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