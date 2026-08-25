Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюк

Алексей Тесля
25 августа 2026, 18:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Для удаления сорняков используют как готовые гербициды, так и домашние средства.
Сорняки
Как избавиться от сорняков / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Уксус работает как контактный гербицид: кислота повреждает растительные ткани
  • Садовый уксус быстрее уничтожает зеленую часть растений

Борьба с сорняками - одна из постоянных задач для владельцев садов и газонов.

Нежелательные растения отнимают у культур влагу, солнечный свет и питательные вещества, поэтому при сильном распространении могут заметно замедлять их рост, пишет Martha Stewart.

видео дня

Для удаления сорняков используют как готовые гербициды, так и домашние средства. Одним из популярных вариантов считается уксус. Однако обычный продукт из кухонного шкафа и специальный садовый уксус отличаются гораздо сильнее, чем может показаться.

Главная разница - в концентрации

Активным компонентом уксуса является уксусная кислота. Именно она отвечает за характерный запах продукта и одновременно воздействует на растительные ткани.

Обычный дистиллированный белый уксус, предназначенный для бытового применения, чаще всего содержит около 5% уксусной кислоты. В садовом варианте ее концентрация значительно выше - обычно около 20–30% и более.

Из-за этого садовый уксус действует намного агрессивнее. Он быстрее повреждает листья и способен буквально обжигать растительность, поэтому требует гораздо большей осторожности.

Насколько безопасен уксус

Низкая концентрация делает обычный уксус менее опасным, однако полностью безопасным его считать нельзя. При попадании на кожу или в глаза он способен вызвать раздражение, а при обработке сада может повредить не только сорняки, но и полезные растения.

С концентрированным садовым уксусом ситуация серьезнее. Уксусная кислота в высокой концентрации обладает выраженными раздражающими и коррозионными свойствами и может привести к ожогам кожи и тяжелым повреждениям глаз.

При работе с таким средством специалисты советуют использовать перчатки, защитные очки, закрытую обувь и одежду, закрывающую руки и ноги. Опрыскивать растения в сильный ветер также не стоит, а людей и животных следует держать подальше от обработанного участка.

Как уксус действует на сорняки

Уксус работает как контактный гербицид: попав на листья, кислота повреждает растительные ткани. При этом корневая система обычно не уничтожается, поэтому против многолетних сорняков с глубокими корнями такой метод может оказаться малоэффективным.

Кроме того, уксус не различает сорняки и полезные культуры. Если средство попадет на цветы, овощи, кустарники или газонную траву, оно может повредить и их.

Какой уксус эффективнее

Садовый уксус благодаря высокой концентрации кислоты быстрее уничтожает зеленую часть растений. Особенно заметен эффект на молодых однолетних сорняках: их листья быстро вянут, темнеют и отмирают.

Обычный белый уксус действует мягче. Он может справиться с небольшими молодыми сорняками, однако против крупных и давно укоренившихся растений его эффективность значительно ниже и может потребоваться повторная обработка.

Как избавиться от сорняков

/ Инфографика: Главред

Где применять садовый уксус

Концентрированный уксус лучше использовать точечно, например для удаления растительности из трещин на дорожках, между плиткой или на гравийных участках, где рядом нет растений, которые необходимо сохранить.

При обработке важно направлять средство непосредственно на сорняк. Попадание на газон, цветы, деревья, овощные культуры и декоративные кустарники может привести к их повреждению.

Белый уксус пригодится не только против сорняков

Обычный столовый уксус может оказаться полезнее в других садовых работах. Благодаря более низкой концентрации его можно применять для очистки и обработки садового инвентаря.

При этом использовать уксус постоянно и в больших количествах непосредственно на почве специалисты не рекомендуют. Концентрированная уксусная кислота способна временно изменить кислотность грунта и негативно повлиять на полезные микроорганизмы.

Таким образом, белый уксус подходит скорее для небольших и молодых сорняков и бытовых задач, тогда как садовый вариант значительно эффективнее против растительности, но требует аккуратного и точечного применения.

Смотрите видео - как вывести сорняки:

В видео автор тестирует доступные препараты против сорняков и показывает, насколько эффективно они справляются с разными видами нежелательной растительности. Он сопоставляет несколько популярных средств, оценивает их действие и выделяет те, которые дают лучший результат за свои деньги.

Отдельно рассматриваются основные параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе гербицида. Автор объясняет, как найти действенный препарат по разумной цене и не тратить деньги на функции, которые на практике не дают заметной пользы.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить дерево от старой краски. При выборе метода очистки древесины стоит учитывать, что вы планируете делать дальше - просто обновить краску или покрыть дерево прозрачным лаком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нужно посадить возле выгребной ямы. Тополь - настоящий чемпион по осушению.

Читайте также:

​​​​​​​

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сорняки сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:29Украина
Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:39Мир
РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Быстрая стирка — не дает сэкономить: какую программу на стиралке лучше выбрать

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящего тигренка в кресле за 42 с

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Как легко и быстро почистить диван без химчистки — что нужно добавить в воду

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Последние новости

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Реклама
18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

18:01

Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковородыВидео

17:54

Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

17:53

РФ потеряла часть авиации: в ГУР сказали, сколько Ту-95 и Ту-160 осталось

17:46

"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить на протяжении многих лет", - материалы ведущих мировых СМИ о Федорове

17:37

Как спасти капусту от нашествия гусеницы: дачники раскрыли действенный способ

17:25

Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

17:06

В Кремле сделали циничное заявление о Донбассе и мирном плане Зеленского

16:55

"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

Реклама
16:55

Когда выкапывать свеклу, чтобы она хорошо хранилась: назван главный признак спелости

16:39

"Стать немцем": Винник сделал заявление о смене гражданства

16:26

Не "клубника" и не "крыжовник": как правильно называть ягоды на украинском языкеВидео

16:03

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 26 августа

16:01

Стилист показала 7 модных образов для мам на 1 сентября: осенний гардероб 2026Видео

15:54

РФ массированно атаковала Чернигов: поврежден энергообъект, есть пострадавшие

15:36

Опытные хозяйки кладут губку в ящик холодильника: зачем это делаютВидео

15:27

РФ может атаковать крупные торговые объекты Киева: названы возможные цели

15:27

Деньги на оборону закончатся уже через два месяца: сколько средств не хватает Украине

15:21

Мебель будет как из магазина: как дома почистить обивку без химии

14:58

Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно

14:55

В Голливуде снимут вторую часть легендарной романтической комедии

14:42

Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасностьВидео

14:38

Раздутая путинистка Кудрявцева удивила своим постаревшим видом

14:30

В Украине будет бушевать непогода: куда надвигаются грозы и дожди

14:12

"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

14:04

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

13:58

Силы обороны поразили МиГ-29 на аэродроме "Миллерово": в Генштабе раскрыли детали

13:49

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

13:48

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Реклама
13:42

"Каленюк так боролась с коррупцией, что стала российской пропагандисткой: её уже репостят у Путина", — блогер

13:37

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

13:37

Украина станет "европейским тигром": названо главное условие восстановления экономики

13:34

Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переездВидео

13:29

Помидоры будут плодоносить до первых заморозков: как защитить урожай от клопов

13:22

Сколько лет до независимости в Украине были мирные времена – ответ историка

13:11

Фитофтора больше не страшна: что нужно сделать осенью, чтобы спасти следующий урожайВидео

12:47

Варум расплакалась на сцене за временами до войны: что она увиделаВидео

12:47

Жареные яйца получатся в разы вкуснее: что добавить вместо растительного и сливочного масла

12:44

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в домеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять