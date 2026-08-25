Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Это первая поездка главы американской разведки в РФ с момента его назначения, а Вашингтон накануне попросил Киев приостановить удары.

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В Москву прибыл директор ЦРУ Джон Ретклифф / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Ретклифф отправился в Россию на борту самолета Boeing C-17

Официального подтверждения визита нет

США просили Киев приостановить удары

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф отправился в Россию - это его первая поездка в Москву с момента назначения на должность и одновременно визит самого высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа с января, сообщает Axios.

О самом факте перелета первой написала репортер CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на собственные источники.

"Директор ЦРУ Джон Ретклифф сегодня отправился в Россию на борту C-17", - отметила она в сети Х.

По информации журналистки, в российской столице глава ЦРУ должен провести встречи с российскими чиновниками. Официального подтверждения этих планов пока нет.

США предупредили Киев о делегации высокого уровня

Дипломатическая подготовка поездки затронула и Украину. Накануне Вашингтон сообщил Киеву, что в Москву отправляется делегация высокого уровня, а также попросил приостановить удары до отъезда делегации, как сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Ретклифф возглавляет американскую разведку с конца января 2025 года, когда его кандидатура, выдвинутая Трампом, была утверждена Сенатом США. Бывший федеральный прокурор, он уже занимал пост директора национальной разведки во время первого президентского срока Трампа и был одним из самых ярых защитников тогдашнего президента во время импичмента.

Самолет ВВС США во Внуково

Ранее СМИ писали, что 25 августа в московский аэропорт "Внуково" прилетел военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, принадлежащий военно-воздушным силам США.

Никаких комментариев по поводу этого самолета американская сторона не давала. В Кремле же заявили, что встреч российского диктатора с американцами в графике нет.

Почему Кремль отказывается от переговоров - мнение аналитиков

Главред писал , что, по данным аналитиков ISW, кремлевские чиновники продолжают заявлять о нежелании России участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах, которые соответствовали бы их требованиям о капитуляции Украины.

А всё потому, что Кремль удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года.

Визиты американских чиновников в РФ - новости по теме

Напомним, председатель Комиссии по изобразительным искусствам США Родни Мимс Кук-младший в июне посетил Санкт-Петербург, где провел закрытые встречи с представителями Кремля. Financial Times сообщала, что перед поездкой он получил дипломатический паспорт, прошел брифинги и находился под охраной. По данным источников, среди его собеседников был Антон Кобяков - помощник Владимира Путина.

В Вашингтоне, вероятно, надеялись, что нетипичный посланник поможет выйти из дипломатического тупика вокруг войны против Украины. Сам Кук публично называл поездку культурной, говорил о симпатии к российскому искусству и отказался комментировать встречи с чиновниками РФ. Он не уточнил, действовал ли по просьбе президента Дональда Трампа, лишь заявил, что получает много запросов и "над этим работает".

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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