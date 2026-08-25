Они "выжили" и возвращаются: какие три исконно украинских слова хотели стереть в СССР

Вы узнаете:
- Как на украинском языке назвать серую ворону
- Чем овощи отличаются от фруктов
- Какое значение слова "суходіл" забыли
Политика русификации в СССР исключила из активного употребления ряд исконных украинских существительных - их либо заменяли приближенными к русским соответствиями, либо просто замалчивали. Среди таких слов - "ґава", "городина" и "суходіл", которые только сейчас постепенно возвращаются в повседневную речь, пишет Oboz.ua.
Наиболее показательный пример - судьба прорывного звука [ґ], характерного для украинского языка. Даже в школах, где преподавали украинский язык, детей не учили писать соответствующую букву и не давали им лексику, в которой она встречается. Поэтому существительное "ґава" - серая ворона - фактически выпало из детского словаря: птицу ежедневно видели в городах, но названия на родном языке для нее не было.
"Городина" и "садовина": два слова вместо перечня овощей и фруктов
Вторая группа пострадавших слов - собирательные понятия для того, что выращено собственными руками. Вместо одного точного существительного в обиход вошёл перечень из нескольких названий.
Всё, что растёт на огороде - зелень и плоды - на украинском языке можно обозначить словом "городина". В советский период это собирательное понятие почти не употребляли, вместо этого разбивали его на овощи, фрукты, ягоды и зелень. Отдельное название имеет и то, что выращивают в садах, - "садовина".
"Суходіл" употребляли только в одном значении
Третье существительное пострадало иначе: оно не исчезло полностью, а утратило часть смысла.
В значении "твердая земля" "суходіл" еще можно было встретить в советских украиноязычных книгах. А вот в качестве синонима к континенту, материку его уже не использовали - хотя словари это значение фиксировали.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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