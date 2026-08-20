Знают далеко не все: как сказать 'наверстать упущенное' на украинском правильно

Точный украинский эквивалент русского выражения звучит совсем не так, как оригинал, а глагол, похожий по звучанию, имеет совершенно другое значение.

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Как сказать на украинском "наверстать упущенное" / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Как правильно перевести "наверстать упущенное"

Какие четыре варианта выражения есть в словарях

Что на самом деле означает слово "наверстувати"

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Русское выражение "наверстать упущенное" имеет точный украинский эквивалент - "надолужити згаяне". Оно зафиксировано в словарях и по звучанию не имеет ничего общего с русским оригиналом, сообщает Oboz.ua.

Ключевым здесь является глагол "надолужувати" - именно он является полным соответствием русского "наверстывать". Его значение охватывает сразу несколько оттенков: догонять, восполнять пропущенное, заменять утраченное.

Четыре варианта на выбор

Вторую часть выражения можно варьировать. Самый колоритный вариант - существительное "згаяне", которым описывают прожитый где-то период, заполненный пустым временем. Равноценной заменой выступает "прогаяне".

Не будут ошибкой и более нейтральные формы - "втрачене" или "пропущене". Итак, у говорящих есть на выбор четыре конструкции: "надолужити згаяне", "надолужити прогаяне", "надолужити втрачене" и "надолужити пропущене".

Ловушка схожего звучания

Отдельного внимания заслуживает глагол "наверстувати", который русифицированные говорящие автоматически вводят в свою речь из-за фонетического сходства. В украинском языке он существует, но имеет принципиально иное значение.

Речь идет исключительно об изготовлении чего-либо путем верстки. Наверстать можно несколько страниц книги или страницу сайта - но не потерянное время.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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