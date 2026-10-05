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Плесень может быть уже внутри: как найти опасные признаки и очистить стиралку

Алексей Тесля
5 октября 2026, 19:57
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Если вещи после завершения программы вместо свежести приобретают затхлый или сырой аромат, стоит проверить состояние самой машины.
Плесень может быть уже внутри: как найти опасные признаки и очистить стиралку
Важно следить за чистотой стиральной машины / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что внутри стиралки появилась плесень
  • Как очистить стиральную машину
  • Как не допустить повторного появления плесени

Стиральная машина регулярно контактирует с водой, моющими средствами и грязным бельём, поэтому со временем внутри неё могут скапливаться влага, остатки порошка и различные загрязнения.

В результате появляется благоприятная среда для грибка и плесени. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

видео дня

Один из первых сигналов - странный запах после стирки. Если вещи после завершения программы вместо свежести приобретают затхлый или сырой аромат, стоит проверить состояние самой машины. Особенно внимательно следует осмотреть резиновый уплотнитель, лоток для моющих средств и другие места, где может задерживаться вода.

Как понять, что внутри появилась плесень

Тёмные пятна на уплотнителе. В моделях с фронтальной загрузкой чаще всего плесень начинает развиваться в складках резиновой манжеты вокруг дверцы. Обнаружить её можно по чёрным, зелёным или коричневатым следам. Поверхность в таких местах нередко становится влажной и скользкой.

Неприятный запах. Иногда грибок ещё невозможно увидеть, но его присутствие выдаёт характерный запах сырости. Он может исходить непосредственно от барабана или оставаться на только что постиранных вещах.

При этом не стоит сразу обвинять во всём плесень. Аналогичный запах способны вызывать скопившиеся остатки стирального порошка, кондиционера, грязь и застоявшаяся вода. Поэтому перед обработкой желательно внимательно осмотреть машину.

Как очистить стиральную машину

Если следы плесени всё-таки обнаружены, сначала необходимо полностью освободить барабан от белья.

Что потребуется

  • отбеливающее средство;
  • вода;
  • пульверизатор;
  • мягкая ткань или небольшая щётка.

Пошаговая очистка

  • Смешайте примерно треть стакана отбеливателя с одним галлоном воды (около 3,8 литра) и перелейте раствор в распылитель.
  • Нанесите состав на внутреннюю поверхность резинового уплотнителя. Особое внимание уделите складкам, где чаще всего скапливаются вода и загрязнения.
  • Оставьте средство примерно на 10 минут, чтобы оно успело подействовать.
  • Тщательно протрите манжету мягкой тканью, после чего удалите остатки средства чистой водой.
  • Если конструкция машины позволяет снять крышку активатора, очистите и эту область с помощью ткани или щётки.
  • Закройте дверцу и запустите программу интенсивной стирки с горячей водой. При наличии такой функции включите дополнительное полоскание.
  • Добавьте отбеливатель в соответствующий отсек, не превышая отметку максимального уровня.
  • После завершения основной программы выполните дополнительное полоскание, если оно не было предусмотрено выбранным режимом.
  • В конце оставьте дверцу или крышку открытой. Это позволит внутренним поверхностям полностью просохнуть.
Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Как не допустить повторного появления плесени

Регулярная профилактика значительно проще, чем последующая борьба с грибком. Несколько простых привычек помогут поддерживать стиральную машину в чистом и сухом состоянии.

Не закрывайте дверцу сразу после стирки. Оставляйте её приоткрытой, чтобы остатки влаги могли испариться.

Периодически выбирайте более тёплые режимы. Стирка с использованием тёплой или горячей воды помогает уменьшить количество загрязнений и остатков моющих средств внутри машины.

Не оставляйте мокрое бельё в барабане. Доставать вещи лучше сразу после окончания программы. Длительное пребывание влажной одежды внутри создаёт условия для появления неприятного запаха и плесени.

Вытирайте резиновую манжету. После стирки пройдитесь сухой мягкой тканью по уплотнителю, особенно внутри его складок.

Регулярно мойте лоток для порошка. В нём могут накапливаться остатки средств, которые со временем превращаются в налёт и становятся источником неприятного запаха.

Не превышайте рекомендованную дозировку моющего средства. Избыток порошка или использование неподходящего состава приводит к накоплению остатков внутри машины и может способствовать появлению загрязнений.

Смотрите видео - секрет правильной стирки:

Автор делится простыми правилами ухода, которые помогают дольше сохранять первоначальный вид вещей. По его словам, многое зависит от того, насколько правильно одежда подготовлена к стирке.

Перед загрузкой в машинку вещи желательно сортировать с учётом не только цвета. Важно обращать внимание на тип ткани и то, насколько сильно она загрязнена. Для разных материалов и степени загрязнения могут требоваться разные режимы, поэтому выбор программы имеет большое значение.

Не стоит игнорировать информацию на ярлыке одежды. Именно там производитель указывает допустимую температуру воды, подходящий режим и другие рекомендации по уходу.

Ещё одна распространённая ошибка - чрезмерная загрузка барабана. Когда вещей слишком много, они не могут свободно перемещаться внутри машины, из-за чего качество стирки снижается, а ткань подвергается дополнительному трению и быстрее изнашивается.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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