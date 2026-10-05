Масштабная передислокация стратегической авиации РФ: названы сроки нового удара

Стратегическая авиация РФ, возможно, готовится к новому массированному удару.

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Россия может готовить удар в ночь на 7 октября / Коллаж: Главред, фото: Командование ВВС, 126-я отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Ключевые факты:

РФ может перебросить 13 стратегических бомбардировщиков

Массированный удар прогнозируется на ночь 7 октября

Страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар по Украине в ночь на 7 октября. Перед этим ожидается масштабное перемещение стратегической авиации: в европейскую часть РФ могут перебросить 10 самолетов Ту-95МС и три Ту-160. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие движение российской ракетной и ударной авиации.

По их данным, в течение ночи 6 октября ожидается перелет самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на Дальнем Востоке на "Оленью". Точное количество самолетов пока неизвестно. Подтверждение такого перемещения может свидетельствовать о подготовке авиации к применению.

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Отдельно сообщается о запланированной перебазировке 10 самолетов Ту-95МС на аэродромы в европейской части России. Еще три Ту-160, по предварительным данным, должны быть перебазированы на аэродром "Белая". Если эти перелеты состоятся, самолеты могут быть готовы к применению уже следующей ночью.

"Кроме того, сегодня на аэродроме "Украинка" совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан", который доставил партию крылатых ракет типа Х-101 для оснащения 3-х самолетов Ту-160", - предупредили они.

Таким образом, речь идет не только о перемещении отдельных самолетов, но и о возможном снабжении их боеприпасами. В то же время окончательно подтвердить подготовку конкретного удара можно будет только после фиксации самих перелетов и последующей активности российской авиации.

Вероятная дата нового удара - ночь на 7 октября. Мониторинговые каналы также обращают внимание, что эта дата совпадает с днем рождения российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Какова цель массированного удара

Россия теоретически может вновь нанести Украине комбинированный массированный удар ракетами и беспилотниками, однако провести атаку в масштабах предыдущих волн ей становится все сложнее. Главным ограничением для Кремля сейчас является состояние стратегической авиации.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По оценке эксперта, Москва не отказалась от планов нанесения масштабных ударов по Украине. Однако российское командование пока не имеет достаточных возможностей, чтобы сформировать ударную группу такого масштаба, как раньше.

"Повторить массированный удар они могут... Но я думаю, что без авиации. У них огромная проблема со стратегической авиацией", - сказал Жданов.

В то же время Россия может попытаться задействовать в атаке отдельные исправные самолеты. Речь идет об одном-двух самолетах, использование которых возможно даже несмотря на риски для стратегической авиации.

Сложности возникают и с использованием запасов крылатых ракет. По словам Жданова, самих боеприпасов в России остается достаточно, но у Москвы есть проблемы с их доставкой в районы запуска из-за ограниченных возможностей самолетов-носителей.

"Крылатых ракет у них полно. Но нет сил поднять их в воздух", - заявил эксперт.

Отдельно Жданов указал на разное техническое состояние российских ракетоносцев. По его оценке, два Ту-160 ещё могут использоваться для запуска Х-101, тогда как с Ту-95 возникли серьёзные технические проблемы.

Именно состояние стратегической авиации, по мнению эксперта, в настоящее время не позволяет России регулярно наносить удары прежнего масштаба.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергетический эксперт Александр Харченко отмечал, что Бортницкая станция аэрации выдержит массированные удары без серьезных последствий для водоотведения Киева. Он подчеркнул, что устойчивость Бортничей к ударам объясняется масштабом и рассредоточенностью сооружений. По его словам, наиболее уязвимой является инфраструктура, обеспечивающая подачу стоков к очистным сооружениям, а резервное энергоснабжение насосов имеет ключевое значение для работы комплекса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о риске отключений электроэнергии в случае новых атак на энергосистему страны. Он отметил, что в Киеве возможны отключения по 14–16 часов в сутки уже в октябре при неблагоприятном развитии событий. Попенко указал, что не все объекты критической инфраструктуры имеют достаточную защиту от повторных атак.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях недавнего обстрела Харькова и действиях спасателей на месте происшествия. Он сообщил, что удар по Харькову привел к человеческим жертвам и значительным повреждениям инфраструктуры. По официальным данным, в результате атаки погибли пять человек и пострадали 53 человека, в том числе трое детей.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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